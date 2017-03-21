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Ольга Бузова опозорилась, станцевав без нижнего белья

Вчера, 23:20
В сеть попало пикантное видео, на котором Ольга Бузова без белья вытанцовывает под известный хит.

Ольга Бузова опозорилась, станцевав без нижнего белья
На Ольге маечка, под которой явно нет нижнего белья. Бузова задорно пляшет, напевая песню группы Грибы - "Тает лёд".



Интересно, что у самой Ольги этого видео в блоге нет. Не найти его и в блоге Денчика. Зато сегодня появилась очередная фотография Бузовой с огромным букетом роз, исходя из чего поклонники сделали вывод, что Ольга счастлива в новых отношениях.

Ольга Бузова опозорилась, станцевав без нижнего белья


Она и сама пишет о том, что в данный момент счастлива:

"Давно у меня не было столько фотографий, на которых я улыбаюсь. по-настоящему, не наигранно...Простите меня за чрезмерную эмоциональность...но я такая, и другой, наверное, уже не стану. сегодня сбылась моя мечта...я с детства мечтала побывать тут...Я знаю про Лондон все, учила ещё в школе!!! И как круто все это видеть своими глазами. чувствовала себя сегодня ребёнком, который первый раз попал в Disney. Как же здорово жить. хочу запомнить своё состояние сегодня...не могу больше грустить...не могу...устала...сил нет! Хочу жить!!! Хочу улыбаться! Путешествовать! Крик души...простите. Будьте счастливы...и цените то, что у вас есть. я люблю вас. Ваша Ольга Бузова".

Ольга Бузова опозорилась, станцевав без нижнего белья


Ольга Бузова опозорилась, станцевав без нижнего белья

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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 19 240
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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