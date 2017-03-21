Ольга Бузова опозорилась, станцевав без нижнего белья

На Ольге маечка, под которой явно нет нижнего белья. Бузова задорно пляшет, напевая песню группы Грибы - "Тает лёд".Интересно, что у самой Ольги этого видео в блоге нет. Не найти его и в блоге Денчика. Зато сегодня появилась очередная фотография Бузовой с огромным букетом роз, исходя из чего поклонники сделали вывод, что Ольга счастлива в новых отношениях.Она и сама пишет о том, что в данный момент счастлива:"Давно у меня не было столько фотографий, на которых я улыбаюсь. по-настоящему, не наигранно...Простите меня за чрезмерную эмоциональность...но я такая, и другой, наверное, уже не стану. сегодня сбылась моя мечта...я с детства мечтала побывать тут...Я знаю про Лондон все, учила ещё в школе!!! И как круто все это видеть своими глазами. чувствовала себя сегодня ребёнком, который первый раз попал в Disney. Как же здорово жить. хочу запомнить своё состояние сегодня...не могу больше грустить...не могу...устала...сил нет! Хочу жить!!! Хочу улыбаться! Путешествовать! Крик души...простите. Будьте счастливы...и цените то, что у вас есть. я люблю вас. Ваша Ольга Бузова".