Борис Корчевников тяжело пережил смерть отца

Борис Корчевников не остался в стороне и поделился своими воспоминаниями.Телеведущий поведал о том, как перенес смерть отца, который скончался в 2015 году.Детство Бориса прошло без участия папы, с ним он познакомился только в 13 лет.Но молодой человек смог простить родителя.«Мой папа со мной не жил. Он нехорошо поступил по отношению к маме. Он бросил ее, когда она была беременна. Он никак не помогал и ни в чем не участвовал. У меня достаточно поводов считать его ни за кого. И даже обижаться и ненавидеть его… Я не знаю, может быть, в меня вложила это мама, но я почему-то считал его папой», – поведал Борис.