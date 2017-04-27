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Борис Корчевников тяжело пережил смерть отца

Сегодня, 19:01
В одном из выпусков передачи "Прямой эфир" обсуждались взаимоотношения родителей и детей.

Борис Корчевников тяжело пережил смерть отца
Борис Корчевников не остался в стороне и поделился своими воспоминаниями.

Телеведущий поведал о том, как перенес смерть отца, который скончался в 2015 году.

Детство Бориса прошло без участия папы, с ним он познакомился только в 13 лет.

Борис Корчевников тяжело пережил смерть отца


Но молодой человек смог простить родителя.

«Мой папа со мной не жил. Он нехорошо поступил по отношению к маме. Он бросил ее, когда она была беременна. Он никак не помогал и ни в чем не участвовал. У меня достаточно поводов считать его ни за кого. И даже обижаться и ненавидеть его… Я не знаю, может быть, в меня вложила это мама, но я почему-то считал его папой», – поведал Борис.

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Ключевые слова: Борис Корчевников

Количество просмотров: 1 924
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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