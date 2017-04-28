Выяснилась причина падения из окна актера Казимира Лиске

Мужчина выпал из окна квартиры, которая располагается на 5 этаже.Правоохранительные органы сумели выяснить, что это был несчастный случай.У актера остались жена Полина Гришина и сын Оливер.«Это трагический «несчастный случай». Кэз переживал серьезную психическую неустойчивость. Это можно назвать болезнью. То, что с ним случилось, не «суицид» и не наркотики. Медицинские анализы не обнаружили в крови Кэза никаких следов чего-то серьезного. Кэз пришел домой в час ночи, поговорил с Полиной. Никто не видел в нем никаких признаков паники или психической нестабильности. И, тем не менее, примерно в четыре часа утра он «выпал из окна». Никаких причин сделать это у него не было. И мы все уверены, что он вообще не хотел этого делать, просто болезнь и психическое состояние, которое он подавлял и скрывал даже от своих близких, вытолкнули его тело в небо», – поведал коллега Иван Вырыпаев.Сочувствуем семье актера с утратой.