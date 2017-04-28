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Выяснилась причина падения из окна актера Казимира Лиске

Сегодня, 14:13
24 апреля появилась информация о том, что скончался актер Казимир Лиске, который стал известен после участия в сериале "Интерны".

Выяснилась причина падения из окна актера Казимира Лиске
Мужчина выпал из окна квартиры, которая располагается на 5 этаже.

Правоохранительные органы сумели выяснить, что это был несчастный случай.

Выяснилась причина падения из окна актера Казимира Лиске


У актера остались жена Полина Гришина и сын Оливер.

«Это трагический «несчастный случай». Кэз переживал серьезную психическую неустойчивость. Это можно назвать болезнью. То, что с ним случилось, не «суицид» и не наркотики. Медицинские анализы не обнаружили в крови Кэза никаких следов чего-то серьезного. Кэз пришел домой в час ночи, поговорил с Полиной. Никто не видел в нем никаких признаков паники или психической нестабильности. И, тем не менее, примерно в четыре часа утра он «выпал из окна». Никаких причин сделать это у него не было. И мы все уверены, что он вообще не хотел этого делать, просто болезнь и психическое состояние, которое он подавлял и скрывал даже от своих близких, вытолкнули его тело в небо», – поведал коллега Иван Вырыпаев.

Выяснилась причина падения из окна актера Казимира Лиске


Сочувствуем семье актера с утратой.

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Ключевые слова: Казимир Лиске

Количество просмотров: 5 980
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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