Наташа Ионова срочно увезла свою дочь за границу, чтобы спасти её от болезни

Множество людей, вместо того, чтобы радоваться приходу весны, буквально с ужасом ожидают этого сезона года - виной всему аллергия. Самая часто встречающаяся разновидность аллергии - реакция на цветение растений и деревьев. Именно такой формой этого неприятного недуга страдает младшая дочка исполнительницы Наташи Ионовой - у неё сильная врожденная аллергия на цветение березы.Сегодня медики заявили, что массовая сезонная аллергия придет в Москву гораздо позже, чем обычно - в середине мая. Но певица уже решила подстраховаться и, чтобы избавить ребенка от приема таблеток, заранее увезла девочку, а заодно и её старшую сестру, в Испанию - пережидать опасный сезон.