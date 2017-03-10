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Наташа Ионова срочно увезла свою дочь за границу, чтобы спасти её от болезни

Вчера, 20:45
Певица Глюк'оZа, она же Наташа Ионова, экстренно увезла дочку в Испанию.

Наташа Ионова срочно увезла свою дочь за границу, чтобы спасти её от болезни
Множество людей, вместо того, чтобы радоваться приходу весны, буквально с ужасом ожидают этого сезона года - виной всему аллергия. Самая часто встречающаяся разновидность аллергии - реакция на цветение растений и деревьев. Именно такой формой этого неприятного недуга страдает младшая дочка исполнительницы Наташи Ионовой - у неё сильная врожденная аллергия на цветение березы.

Наташа Ионова срочно увезла свою дочь за границу, чтобы спасти её от болезни


Сегодня медики заявили, что массовая сезонная аллергия придет в Москву гораздо позже, чем обычно - в середине мая. Но певица уже решила подстраховаться и, чтобы избавить ребенка от приема таблеток, заранее увезла девочку, а заодно и её старшую сестру, в Испанию - пережидать опасный сезон.

Наташа Ионова срочно увезла свою дочь за границу, чтобы спасти её от болезни


Наташа Ионова срочно увезла свою дочь за границу, чтобы спасти её от болезни

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Ключевые слова: Наташа Ионова, Глюк'oZa

Количество просмотров: 6 630
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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