Близкие Патрика Суэйзи поражены поведением его вдовы

Актер очень хотел детей, но жена не смогла родить ребенка.Близкие Патрика удивились тому способу, с помощью которого вдова собирается сохранить память о супруге.Недавно племянница звезды Даниэль Суэйзи написала о своем отношении к аукциону, который устраивает жена актера.«Лиза собирается распродать неизвестно кому все, что было дорого дяде, – поведала девушка. – Но у этих вещей есть настоящие владельцы – его семья, единственные люди, для которых они бесценны. Нельзя выставить на торги чувства и воспоминания. И зачем это женщине, которая ни в чем не нуждается? Помогите мне остановить ее!»