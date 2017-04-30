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Близкие Патрика Суэйзи поражены поведением его вдовы

Сегодня, 13:27
Популярный актер Патрик Суэйзи, который умер от рака в 2009 году, всю свою жизнь посвятил лишь одной женщине.

Близкие Патрика Суэйзи поражены поведением его вдовы
Актер очень хотел детей, но жена не смогла родить ребенка.

Близкие Патрика удивились тому способу, с помощью которого вдова собирается сохранить память о супруге.

Близкие Патрика Суэйзи поражены поведением его вдовы


Недавно племянница звезды Даниэль Суэйзи написала о своем отношении к аукциону, который устраивает жена актера.

«Лиза собирается распродать неизвестно кому все, что было дорого дяде, – поведала девушка. – Но у этих вещей есть настоящие владельцы – его семья, единственные люди, для которых они бесценны. Нельзя выставить на торги чувства и воспоминания. И зачем это женщине, которая ни в чем не нуждается? Помогите мне остановить ее!»

← Дмитрий Нагиев в привычной для себя ма... Илья Глинников не может сделать выбор →

Ключевые слова: Патрик Суэйзи

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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