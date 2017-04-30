Создатели "Орла и решки" ответили на вопросы о "золотой карте"

После данной новости в Интернете начали бурно обсуждать эту тему.
И наконец продюсеры шоу решили рассказать правду о "золотой карте".
«Золотая карта» – это реальные деньги. Не секрет, что проект «Орел и решка» является в достаточной степени привлекательным с точки зрения коммерческих интеграций крупных брендов, что, в свою очередь, позволяет продюсерам проекта пополнять баланс «золотой карты».
Однако это все же не значит, что ведущий может позволить себе потерять голову и тратить деньги налево и направо. У продюсера есть право вето», – поведали создатели передачи.
Думаю и сейчас зрители не перестают смотреть любимую программу.