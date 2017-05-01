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Бывший директор Даны Борисовой поведала о самочувствии звезды

Сегодня, 10:39
Некоторое время назад в передаче "Пусть говорят" обсуждалась популярная телеведущая Дана Борисова.

Бывший директор Даны Борисовой поведала о самочувствии звезды
Ее мама поведала о том, что Дана периодически употребляет наркотики.

Данная новость вызвала много шума и обсуждений в Интернете.

Экс-директор знаменитости Лера Тувина поделилась с корреспондентами состоянием Борисовой.

Бывший директор Даны Борисовой поведала о самочувствии звезды


По ее словам, сейчас телеведущая находится на реабилитации.

«Дана сейчас на лечении. Человек реально попал в беду. Сказать, сможет ли она преодолеть трудности, никто не может. На все воля Божья. В первую очередь Дана должна понять, что ей нужно бороться самой. Она готова к этому. Дана признает, что с ней случилась беда. Ей сейчас оказывают помочь. На данный момент человек спасен. Вот два-три дня назад могла случиться трагедия. И мы бы сейчас говорили с вами совсем по-другому поводу. Например, о том, как человек спрыгнул с 13 этажа», — сообщила Тувина.

Надеюсь, что Дана Борисова сможет преодолеть трудности.

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Ключевые слова: Дана Борисова

Количество просмотров: 5 993
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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