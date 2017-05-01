Бывший директор Даны Борисовой поведала о самочувствии звезды

Ее мама поведала о том, что Дана периодически употребляет наркотики.Данная новость вызвала много шума и обсуждений в Интернете.Экс-директор знаменитости Лера Тувина поделилась с корреспондентами состоянием Борисовой.По ее словам, сейчас телеведущая находится на реабилитации.«Дана сейчас на лечении. Человек реально попал в беду. Сказать, сможет ли она преодолеть трудности, никто не может. На все воля Божья. В первую очередь Дана должна понять, что ей нужно бороться самой. Она готова к этому. Дана признает, что с ней случилась беда. Ей сейчас оказывают помочь. На данный момент человек спасен. Вот два-три дня назад могла случиться трагедия. И мы бы сейчас говорили с вами совсем по-другому поводу. Например, о том, как человек спрыгнул с 13 этажа», — сообщила Тувина.Надеюсь, что Дана Борисова сможет преодолеть трудности.