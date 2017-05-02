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Зара пострадала от действий мошенников

Сегодня, 18:34
Некоторое время назад микроблог популярной певицы и участницы "Фабрики звезд" Зары взломали.

Зара пострадала от действий мошенников
Хакеры сменили пароль к Инстаграм звезды и начали публиковать сомнительные посты.

Близкие певицы рассказали Заре о случившемся.

И вот наконец звезда смогла вернуть доступы к своей странице.

Зара пострадала от действий мошенников


«Дорогие мои, добрый день! Несколько дней назад мой «Инстаграм» был взломан. Все это время от моего имени вели переписку с вами и выкладывали сомнительные посты. Я прошу прощение за содержание этих публикаций. Сейчас аккаунт восстановлен, благодаря моим неравнодушным поклонникам. Я благодарю всех артистов, друзей, всех вас кто переживали за меня, звонили, помогали», - поведала знаменитость.

Зара постоянно радует своих поклонников новыми публикациями.

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Ключевые слова: Зара

Количество просмотров: 3 627
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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