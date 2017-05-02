Зара пострадала от действий мошенников

Хакеры сменили пароль к Инстаграм звезды и начали публиковать сомнительные посты.Близкие певицы рассказали Заре о случившемся.И вот наконец звезда смогла вернуть доступы к своей странице.«Дорогие мои, добрый день! Несколько дней назад мой «Инстаграм» был взломан. Все это время от моего имени вели переписку с вами и выкладывали сомнительные посты. Я прошу прощение за содержание этих публикаций. Сейчас аккаунт восстановлен, благодаря моим неравнодушным поклонникам. Я благодарю всех артистов, друзей, всех вас кто переживали за меня, звонили, помогали», - поведала знаменитость.Зара постоянно радует своих поклонников новыми публикациями.