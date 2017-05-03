Алиса Фрейндлих старается избегать людей

Режиссер в картину на одну из главных ролей позвал актрису Алису Фрейндлих.82-летняя знаменитость сразу же согласилась, так как ей близка тема балета и театра, затронутая в фильме.По словам Фрейндлих, она не любит повышенного внимания к своей персоне.«Могу отдыхать, сколько захочу. Но для меня мучение куда-то отправиться. Иногда даю себе задание: специально пешком иду по делам. Стараюсь гулять в темное время суток, когда не будут останавливать, спрашивать автограф и, что самое ужасное, просить сфотографироваться – сейчас же у всех есть камеры на телефонах. Какая-то эпидемия», - сообщила Фрейндлих.