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Алиса Фрейндлих старается избегать людей

Вчера, 20:13
На днях на экраны страны выйдет новый фильм Валерия Тодоровского "Большой".

Алиса Фрейндлих старается избегать людей
Режиссер в картину на одну из главных ролей позвал актрису Алису Фрейндлих.

82-летняя знаменитость сразу же согласилась, так как ей близка тема балета и театра, затронутая в фильме.

По словам Фрейндлих, она не любит повышенного внимания к своей персоне.

Алиса Фрейндлих старается избегать людей


«Могу отдыхать, сколько захочу. Но для меня мучение куда-то отправиться. Иногда даю себе задание: специально пешком иду по делам. Стараюсь гулять в темное время суток, когда не будут останавливать, спрашивать автограф и, что самое ужасное, просить сфотографироваться – сейчас же у всех есть камеры на телефонах. Какая-то эпидемия», - сообщила Фрейндлих.

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Ключевые слова: Алиса Фрейндлих

Количество просмотров: 4 628
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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