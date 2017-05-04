Борис Корчевников получил благословение Московского патриарха

Некоторое время назад СМИ распространили информацию о том, что телеведущий Борис Корчевников будет руководить православным каналом "Спас".

По сведениям, патриарх Кирилл одобрил назначение на должность ведущего.Параллельно с этим Борис также будет продолжать вести передачу "Прямой эфир".Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси подтвердило официальное назначение Бориса.«По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла генеральным директором и генеральным продюсером общественного православного телеканала «Спас» назначен Борис Вячеславович Корчевников. Занимавший ранее указанные должности Б.И. Костенко назначен заместителем генерального директора телеканала», – поведала пресс-служба.Через какое-то время будет видно, удастся ли Борису Корчевникову совместить две работы.