Борис Корчевников получил благословение Московского патриарха

Параллельно с этим Борис также будет продолжать вести передачу "Прямой эфир".
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси подтвердило официальное назначение Бориса.
«По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла генеральным директором и генеральным продюсером общественного православного телеканала «Спас» назначен Борис Вячеславович Корчевников. Занимавший ранее указанные должности Б.И. Костенко назначен заместителем генерального директора телеканала», – поведала пресс-служба.
Через какое-то время будет видно, удастся ли Борису Корчевникову совместить две работы.