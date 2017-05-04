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Борис Корчевников получил благословение Московского патриарха

Сегодня, 11:03
Некоторое время назад СМИ распространили информацию о том, что телеведущий Борис Корчевников будет руководить православным каналом "Спас".

Борис Корчевников получил благословение Московского патриарха
По сведениям, патриарх Кирилл одобрил назначение на должность ведущего.

Параллельно с этим Борис также будет продолжать вести передачу "Прямой эфир".

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси подтвердило официальное назначение Бориса.

Борис Корчевников получил благословение Московского патриарха


«По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла генеральным директором и генеральным продюсером общественного православного телеканала «Спас» назначен Борис Вячеславович Корчевников. Занимавший ранее указанные должности Б.И. Костенко назначен заместителем генерального директора телеканала», – поведала пресс-служба.

Через какое-то время будет видно, удастся ли Борису Корчевникову совместить две работы.

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Ключевые слова: Борис Корчевников

Количество просмотров: 1 690
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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