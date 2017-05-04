Элина Камирен поведала о дорогих подарках от ухажеров

Новый видеоурок девушка посвятила общению с сильным полом.Элина считает, что надо быть милой с окружающими вашего мужчину людьми.По словам Камирен, дорогие подарки ни к чему не обязывают, поэтому можно их смело принимать от второй половинки.«Девочки, всегда дружите с охраной и помощниками избранника. Потому что если вы начнете выкаблучиваться, типа «открой мне дверь» или «принеси мою сумку», то они, конечно, все это сделают. Но, поверьте, когда ваше положение рядом с мужчиной будет нестабильно, они сыграют свою партию. Потому что их отношения с боссом выстроены годами, а ваши только начались», - сообщает знаменитость.