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Элина Камирен поведала о дорогих подарках от ухажеров

Сегодня, 00:30
Некоторое время назад экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Элина Камирен решила делиться с поклонниками советами, как завоевать состоятельного мужчину.

Элина Камирен поведала о дорогих подарках от ухажеров
Новый видеоурок девушка посвятила общению с сильным полом.

Элина считает, что надо быть милой с окружающими вашего мужчину людьми.

Элина Камирен поведала о дорогих подарках от ухажеров


По словам Камирен, дорогие подарки ни к чему не обязывают, поэтому можно их смело принимать от второй половинки.

«Девочки, всегда дружите с охраной и помощниками избранника. Потому что если вы начнете выкаблучиваться, типа «открой мне дверь» или «принеси мою сумку», то они, конечно, все это сделают. Но, поверьте, когда ваше положение рядом с мужчиной будет нестабильно, они сыграют свою партию. Потому что их отношения с боссом выстроены годами, а ваши только начались», - сообщает знаменитость.

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Ключевые слова: Элина Камирен

Количество просмотров: 4 342
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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