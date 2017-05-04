Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Любовь Толкалина поведала о неудачах в личной жизни

Сегодня, 01:20
Некоторое время назад Любовь Толкалина участвовала в программе "С Божией помощью" канала "Спас".

Любовь Толкалина поведала о неудачах в личной жизни
Актриса беседовала с ведущей передачи Галиной Теряевой.

Женщины в разговоре коснулись темы семьи. Любовь считает, что брак - это знаменательное событие в жизни любой девушки.

Любовь Толкалина поведала о неудачах в личной жизни


Но тем не менее она ни разу не была замужем.

«Мне ни разу не предложили быть женой, в силу разных обстоятельств… Женщина должна очень хорошо осознавать и понимать, что она жена. Потому что как бы ни говорили, что штампы в паспорте ничего не значат, женщина не может определиться с местом, если ей не дали имя…

Любовь Толкалина поведала о неудачах в личной жизни


Когда тебе дали имя, тогда ты понимаешь, кто ты, у тебя появляется определенный вектор. Если женщине не дали такого вектора, она начинает сама прорастать в разных направлениях. Как может. Как трава (смеется). Поэтому сложно сказать», – поделилась звезда.

← Мерьям Узерли удивила поклонников пер...

Ключевые слова: Любовь Толкалина

Количество просмотров: 1 313
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр программы «С Божией помощью»

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Елена Ксенофонтова поведала о том, как пережили развод ее дети
Евгения Добровольская поведала о разладе в семье
Ирина Безрукова написала трогательное сообщение в память о сыне
Любовь Толкалина откровенно рассказала о разрыве с Егором Кончаловским
Самое популярное за неделю
Комментарии




Любовь Толкалина поведала о неудачах в личной жизни Некоторое время назад Любовь Толкалина участвовала в программе "С Божией помощью" канала "Спас".
Мерьям Узерли удивила поклонников переменами во внешности В 2011 году выход на экраны сериала "Великолепный век" вызвало много шума.
Анита Цой разместила снимок в бикини У Аниты Цой появилось свободное время перед концертом, посвященным Дню Победы.
Слава Дворецков разместил неоднозначную публикацию Даже после того как участники главной телестройки страны покидают поляну, за их личной жизнью не перестают наблюдать преданные поклонники.
Элина Камирен поведала о дорогих подарках от ухажеров Некоторое время назад экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Элина Камирен решила делиться с поклонниками советами, как завоевать состоятельного мужчину.
Поклонники раскритиковали неожиданное решение Корнелии Манго Певица Корнелия Манго поделилась с подписчиками необычным предложением.
Певица Пелагея изменилась до неузнаваемости Популярная исполнительница Пелагея недавно стала мамой и, похоже, ей совершенно не хватает времени на себя.
Анастасия Решетова довела тело до анорексии Подруга Тимати, модель Анастасия Решетова, в своем желании еще больше похудеть, довела тело до полного истощения.
Ким Кардашьян надела очень неудачный пиджак Светская львица Ким Кардашьян продолжает надевать наряды, которые нельзя не обсудить.
Располневшая Ариэль Уинтер втиснула тело в миниатюрное платье Актриса Ариэль Уинтер приехала на мероприятие в платье, в котором её телу было явно тесно.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.