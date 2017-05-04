Любовь Толкалина поведала о неудачах в личной жизни

Актриса беседовала с ведущей передачи Галиной Теряевой.Женщины в разговоре коснулись темы семьи. Любовь считает, что брак - это знаменательное событие в жизни любой девушки.Но тем не менее она ни разу не была замужем.«Мне ни разу не предложили быть женой, в силу разных обстоятельств… Женщина должна очень хорошо осознавать и понимать, что она жена. Потому что как бы ни говорили, что штампы в паспорте ничего не значат, женщина не может определиться с местом, если ей не дали имя…Когда тебе дали имя, тогда ты понимаешь, кто ты, у тебя появляется определенный вектор. Если женщине не дали такого вектора, она начинает сама прорастать в разных направлениях. Как может. Как трава (смеется). Поэтому сложно сказать», – поделилась звезда.