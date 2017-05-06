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Дочь Анны Седоковой обиделась на нелестные комментарии

Вчера, 18:15
Некоторое время назад дочь известной исполнительницы Анны Седоковой Алина завела аккаунт в Инстаграм.

Дочь Анны Седоковой обиделась на нелестные комментарии
Девушка делится с подписчиками фотографиями и видеороликами из повседневной жизни.

Недавно Алина разместила видео с танцем в собственном исполнении.

Но фолловеры не все восхитились умениями девочки, некоторые написали критичные комментарии.

Дочь Анны Седоковой обиделась на нелестные комментарии


«Привет, меня зовут Алина Белькевич, и мне 12 лет. Я просто хотела сказать, что выплескивание ненависти не даст вам почувствовать себя лучше. Всякий раз, когда вы пишете ужасные слова кому-то другому, вы заставляете этого человека чувствовать себя хуже и хотеть удалить аккаунт в «Инстаграме». Поэтому просто помните, что если вам что-то не нравится в записи или не нравится то, чем занимается человек, вы можете просто отменить подписку на его профиль и больше не видеть эти публикации. Не нужно ненавидеть!» - поведала дочь звезды.

Подписчики поразились мыслями девочки.

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Ключевые слова: Анна Седокова

Количество просмотров: 9 997
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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