Дочь Анны Седоковой обиделась на нелестные комментарии

Девушка делится с подписчиками фотографиями и видеороликами из повседневной жизни.Недавно Алина разместила видео с танцем в собственном исполнении.Но фолловеры не все восхитились умениями девочки, некоторые написали критичные комментарии.«Привет, меня зовут Алина Белькевич, и мне 12 лет. Я просто хотела сказать, что выплескивание ненависти не даст вам почувствовать себя лучше. Всякий раз, когда вы пишете ужасные слова кому-то другому, вы заставляете этого человека чувствовать себя хуже и хотеть удалить аккаунт в «Инстаграме». Поэтому просто помните, что если вам что-то не нравится в записи или не нравится то, чем занимается человек, вы можете просто отменить подписку на его профиль и больше не видеть эти публикации. Не нужно ненавидеть!» - поведала дочь звезды.Подписчики поразились мыслями девочки.