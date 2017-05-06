Анастасия Стоцкая не может сдержать себя перед родами

В данный момент певица находится на долгожданном декретном отпуске.Стоцкая рассказывает, что в последнее время начала сильно раздражаться на все.По словам звезды, у нее не получается себя сдерживать.«Рожать волнительно, и вообще меня сейчас все раздражает. Я тяжело переношу прямые эфиры с поклонниками, потому что сейчас не могу нормально реагировать на некоторые сообщения. Мои нервы на пределе. Это часто происходит у беременных девушек. А я и так очень эмоциональная по своей природе!» - сообщила Анастасия.Стоит отметить, что певица старается купить все необходимое для своей малышки.