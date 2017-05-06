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Анастасия Стоцкая не может сдержать себя перед родами

Вчера, 18:37
Известная певица Анастасия Стоцкая в скором времени ожидает появления на свет ребенка.

Анастасия Стоцкая не может сдержать себя перед родами
В данный момент певица находится на долгожданном декретном отпуске.

Стоцкая рассказывает, что в последнее время начала сильно раздражаться на все.

По словам звезды, у нее не получается себя сдерживать.

Анастасия Стоцкая не может сдержать себя перед родами


«Рожать волнительно, и вообще меня сейчас все раздражает. Я тяжело переношу прямые эфиры с поклонниками, потому что сейчас не могу нормально реагировать на некоторые сообщения. Мои нервы на пределе. Это часто происходит у беременных девушек. А я и так очень эмоциональная по своей природе!» - сообщила Анастасия.

Стоит отметить, что певица старается купить все необходимое для своей малышки.

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Ключевые слова: Анастасия Стоцкая

Количество просмотров: 5 798
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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