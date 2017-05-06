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Друг Виктории Карасевой сообщил, куда она исчезла

Сегодня, 00:19
Почти три месяца назад экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Карасева в последний раз выходила в сеть.

Друг Виктории Карасевой сообщил, куда она исчезла
Фанаты начали беспокоиться за Викторию.

Корреспонденты решили получить информацию от друга звезды, Олега. Молодой человек пояснил, что Тори с недавнего времени живет в новом коттедже, и там имеются проблемы с интернетом.

Друг Виктории Карасевой сообщил, куда она исчезла


«Сейчас Виктория и Слава не вместе. Тори находится за городом, занимается обустройством быта в своем частном доме. Пока без доступа в Интернет, но в ближайшем времени планирует снова вернуться в онлайн-пространство. Виктория также продолжает заниматься восстановлением утраченного здоровья и творчеством, готовит новый музыкальный материал и занимается написанием собственной книги», - поведал Олег.

По его словам, Виктория разошлась со Славой Дворецковым.

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Ключевые слова: Виктория Карасева

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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