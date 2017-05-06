Друг Виктории Карасевой сообщил, куда она исчезла

Фанаты начали беспокоиться за Викторию.Корреспонденты решили получить информацию от друга звезды, Олега. Молодой человек пояснил, что Тори с недавнего времени живет в новом коттедже, и там имеются проблемы с интернетом.«Сейчас Виктория и Слава не вместе. Тори находится за городом, занимается обустройством быта в своем частном доме. Пока без доступа в Интернет, но в ближайшем времени планирует снова вернуться в онлайн-пространство. Виктория также продолжает заниматься восстановлением утраченного здоровья и творчеством, готовит новый музыкальный материал и занимается написанием собственной книги», - поведал Олег.По его словам, Виктория разошлась со Славой Дворецковым.