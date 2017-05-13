Тренер Алины Кабаевой поведала, как спортсменка добилась успеха

Гимнастка отмечала 34-летие.Корреспонденты решили побеседовать с тренером Алины, Ириной Винер-Усмановой.Женщина рассказала, что случались и проблемы на тренировках, но они вместе смогли их пройти.«Периодами было очень тяжело. Особенно когда у Алины шел переходный возраст, становление характера. Но мы вместе все выдержали, прошли через очень серьезные испытания, какие Господь дает только очень сильным людям. И главная заслуга в нашем успехе – самой Алины. Ее талант, ее солнцеподобная улыбка и, главное, такой же солнечный заряд изнутри позволили ей добиться того, чего она добилась», – поделилась тренер.Кстати в начале мая прошел детский художественный фестиваль "Алина", организатором которого является Кабаева.