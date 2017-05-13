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Тренер Алины Кабаевой поведала, как спортсменка добилась успеха

Сегодня, 13:38
Вчера, 12 мая, Алина Кабаева принимала поздравления в честь дня рождения.

Тренер Алины Кабаевой поведала, как спортсменка добилась успеха
Гимнастка отмечала 34-летие.

Корреспонденты решили побеседовать с тренером Алины, Ириной Винер-Усмановой.

Тренер Алины Кабаевой поведала, как спортсменка добилась успеха


Женщина рассказала, что случались и проблемы на тренировках, но они вместе смогли их пройти.

«Периодами было очень тяжело. Особенно когда у Алины шел переходный возраст, становление характера. Но мы вместе все выдержали, прошли через очень серьезные испытания, какие Господь дает только очень сильным людям. И главная заслуга в нашем успехе – самой Алины. Ее талант, ее солнцеподобная улыбка и, главное, такой же солнечный заряд изнутри позволили ей добиться того, чего она добилась», – поделилась тренер.

Тренер Алины Кабаевой поведала, как спортсменка добилась успеха


Кстати в начале мая прошел детский художественный фестиваль "Алина", организатором которого является Кабаева.

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Ключевые слова: Алина Кабаева

Количество просмотров: 5 304
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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