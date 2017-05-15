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Елена Корикова переехала из своей квартиры из-за конфликта с соседями

Вчера, 19:27
После того как актриса Елена Корикова сыграла главную роль в сериале "Бедная Настя", она проснулась известной.

Елена Корикова переехала из своей квартиры из-за конфликта с соседями
Но как только съемки в сериале закончились, Елена пропала из виду.

Недавно стало известно, что Кориковой пришлось срочной съезжать из своей квартиры.

Елена Корикова переехала из своей квартиры из-за конфликта с соседями


«Лена часто устраивала шумные вечеринки с громкой музыкой, – делится сосед Елены Дмитрий. – Было дело, что стучали в стены, чтобы она прекратила безобразие – шум, крики, музыку. Но бесполезно! А когда поднялись разбираться, Корикова чуть ли не с кулаками полезла драться. Кричала, истерила, мол, это ей постоянно мешают спать. Женщина она, конечно, красивая, но соседей за людей не считает».

Отметим, что все полученные от спектаклей деньги Елена вкладывала в обустройство этой квартиры.

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Ключевые слова: Елена Корикова

Количество просмотров: 11 453
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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