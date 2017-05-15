Елена Корикова переехала из своей квартиры из-за конфликта с соседями

Но как только съемки в сериале закончились, Елена пропала из виду.Недавно стало известно, что Кориковой пришлось срочной съезжать из своей квартиры.«Лена часто устраивала шумные вечеринки с громкой музыкой, – делится сосед Елены Дмитрий. – Было дело, что стучали в стены, чтобы она прекратила безобразие – шум, крики, музыку. Но бесполезно! А когда поднялись разбираться, Корикова чуть ли не с кулаками полезла драться. Кричала, истерила, мол, это ей постоянно мешают спать. Женщина она, конечно, красивая, но соседей за людей не считает».Отметим, что все полученные от спектаклей деньги Елена вкладывала в обустройство этой квартиры.