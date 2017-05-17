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Поклонники предположили имя финалистки проекта Холостяк

Сегодня, 13:41
Проект "Холостяк" на канале ТНТ подходит к завершению.

Поклонники предположили имя финалистки проекта Холостяк
Уже совсем скоро зрители узнают, кого же выберет актер Илья Глинников.

Поклонники предположили имя финалистки проекта Холостяк


Недавно в Сети был размещен анонс предстоящего выпуска, из которого фанаты сделали вывод, что финалисткой шоу станет Мадина Тамова.

Поклонники предположили имя финалистки проекта Холостяк


«Прошу прошения у девушек, которые получили от меня отказ, в особенности у тех, которые дошли до финала. Там кипели нешуточные страсти, потому что между нами уже сложились какие-то отношения. Мне было тоже больно, поверьте. Говорить «нет» иногда сложнее, чем «да». Я благодарен вам за бесценный опыт — сын ошибок трудных. Главное, помните: единственное, что мы можем — это делать выбор, но пока выбор не сделан, все возможно», — сообщил актер.

Поклонники предположили имя финалистки проекта Холостяк


Стоит отметить, что Мадина сразу приглянулась Илье.

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Ключевые слова: Илья Глинников, Холостяк

Количество просмотров: 5 421
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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