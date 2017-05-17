Элина Камирен высказалась о мужчинах, которые выбирают женщин в возрасте

Некоторое время назад президентом Франции был выбран 39-летний Эммануэль Макрон, жене которого 64 года.Элина в своем микроблоге объяснила фолловерам, почему происходит так, что теперь мужчины выбирают жен в возрасте.«Девочки, любому человеку рядом нужен человек. Вы помните, была мода на манекенщиц? Мужчины поголовно женились на таких девушках, меняя их как перчатки. Но сейчас молодые люди предпочитают выбирать надежного партнера в лице супруги. То есть любовь видоизменяется. А когда в основе отношений лежит дружба и взаимоуважение – это очень важно. Это намного сильнее, чем эмоции, потому что они мимолетны и быстро заканчиваются», - сообщила Камирен.Элина негодует, почему сейчас состоятельные мужчины стали более требовательны к представительницам прекрасного пола.