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Элина Камирен высказалась о мужчинах, которые выбирают женщин в возрасте

Сегодня, 17:24
С недавних пор звезда известного телепроекта "Дом-2" Элина Камирен начала давать подписчицам советы по соблазнению состоятельных мужчин.

Элина Камирен высказалась о мужчинах, которые выбирают женщин в возрасте
Некоторое время назад президентом Франции был выбран 39-летний Эммануэль Макрон, жене которого 64 года.

Элина в своем микроблоге объяснила фолловерам, почему происходит так, что теперь мужчины выбирают жен в возрасте.

Элина Камирен высказалась о мужчинах, которые выбирают женщин в возрасте


«Девочки, любому человеку рядом нужен человек. Вы помните, была мода на манекенщиц? Мужчины поголовно женились на таких девушках, меняя их как перчатки. Но сейчас молодые люди предпочитают выбирать надежного партнера в лице супруги. То есть любовь видоизменяется. А когда в основе отношений лежит дружба и взаимоуважение – это очень важно. Это намного сильнее, чем эмоции, потому что они мимолетны и быстро заканчиваются», - сообщила Камирен.

Элина негодует, почему сейчас состоятельные мужчины стали более требовательны к представительницам прекрасного пола.

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Ключевые слова: Элина Камирен

Количество просмотров: 9 217
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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