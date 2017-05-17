В сети рассекречен текст новой песни Ольги Бузовой

С начала музыкальной карьеры звезды скандального проекта "Дом-2" Ольги Бузовой прошло всего несколько месяцев, однако она уже смогла добиться небывалого интереса у публики и даже завоевать лидирующие строчки в самых популярных чартах.Уже не за горами большие сольные концерты артистки - об одном из них она написала в личном блоге: "Мои дорогие, 2 ноября состоится мой первый большой сольный концерт в родном Санкт-Петербурге, на концертной площадке А2. Вы увидите первыми мое концертное шоу!!! Для меня это будет очень волнительно, ведь там соберутся все мои родные люди! Это будет особенное выступление с премьерой моего первого альбома #itunes Билеты уже можно приобретать online и в кассах города".Сегодня поклонники смогли ознакомиться с текстом будущей песни Ольги - композиция уже собрала положительные комментарии.