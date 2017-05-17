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В сети рассекречен текст новой песни Ольги Бузовой

Сегодня, 19:46
Начинающая певица Ольга Бузова стремительно наращивает свой репертуар.

В сети рассекречен текст новой песни Ольги Бузовой
С начала музыкальной карьеры звезды скандального проекта "Дом-2" Ольги Бузовой прошло всего несколько месяцев, однако она уже смогла добиться небывалого интереса у публики и даже завоевать лидирующие строчки в самых популярных чартах.

В сети рассекречен текст новой песни Ольги Бузовой


В сети рассекречен текст новой песни Ольги Бузовой


Уже не за горами большие сольные концерты артистки - об одном из них она написала в личном блоге: "Мои дорогие, 2 ноября состоится мой первый большой сольный концерт в родном Санкт-Петербурге, на концертной площадке А2. Вы увидите первыми мое концертное шоу!!! Для меня это будет очень волнительно, ведь там соберутся все мои родные люди! Это будет особенное выступление с премьерой моего первого альбома #itunes Билеты уже можно приобретать online и в кассах города".

В сети рассекречен текст новой песни Ольги Бузовой


Сегодня поклонники смогли ознакомиться с текстом будущей песни Ольги - композиция уже собрала положительные комментарии.

В сети рассекречен текст новой песни Ольги Бузовой


В сети рассекречен текст новой песни Ольги Бузовой

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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 1 105
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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