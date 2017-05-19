Беременная Надя Ручка не понимает жестокость современных людей

Действительно, сама Надя подтвердила беременность, сообщив, что собирается стать мамой в первый раз.Надя признается, что не собирается уезжать для родов за границу и вполне доверяет российским врачам.«Мой родной язык русский, поэтому хочу рожать в Москве. У меня есть на примете один роддом, но пока еще не определилась точно. Я много разговариваю с девочками, которые недавно стали мамами, спрашиваю у них совета. А вот форумы в интернете не просматриваю сознательно. Почитаешь, что там пишут, и уже ничего не хочешь. Я даже не ожидала, что женщины могут быть такими жестокими», – сообщила знаменитость.По словам певицы, ее беременность протекает прекрасно, и она замечательно себя чувствует.