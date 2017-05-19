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Беременная Надя Ручка не понимает жестокость современных людей

Сегодня, 14:12
Совсем недавно СМИ сообщили об интересном положении солистки популярной группы "Блестящие" Нади Ручки.

Беременная Надя Ручка не понимает жестокость современных людей
Действительно, сама Надя подтвердила беременность, сообщив, что собирается стать мамой в первый раз.

Беременная Надя Ручка не понимает жестокость современных людей


Надя признается, что не собирается уезжать для родов за границу и вполне доверяет российским врачам.

Беременная Надя Ручка не понимает жестокость современных людей


«Мой родной язык русский, поэтому хочу рожать в Москве. У меня есть на примете один роддом, но пока еще не определилась точно. Я много разговариваю с девочками, которые недавно стали мамами, спрашиваю у них совета. А вот форумы в интернете не просматриваю сознательно. Почитаешь, что там пишут, и уже ничего не хочешь. Я даже не ожидала, что женщины могут быть такими жестокими», – сообщила знаменитость.

По словам певицы, ее беременность протекает прекрасно, и она замечательно себя чувствует.

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Ключевые слова: Надя Ручка

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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