Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Анна Седокова попала под волну критики из-за имени для новорожденного сына

Вчера, 19:56
Певица Анна Седокова совсем недавно стала мамой в третий раз.

Анна Седокова попала под волну критики из-за имени для новорожденного сына
Малышу популярной исполнительницы Анны Седоковой исполнилось полтора месяца, а поклонники до сих пор не знали, какое имя для новорожденного выбрала его звездная мама. И вот сегодня эта долгожданная информация раскрылась - Седокова буквально шокировала интернет-пользователей - мальчика назвали Гектором.

Анна Седокова попала под волну критики из-за имени для новорожденного сына


Анна Седокова попала под волну критики из-за имени для новорожденного сына


Это прославленное древнегреческое имя связано с легендами и отвагой, и, в первую очередь, отсылает к истории Троянской войны, одним из героев которой был царевич Гектор. Свой выбор певица объясняет тем, что её малыш является "суперсерьезным парнем" и такое имя ему очень подходит. Однако подписчики Седоковой посетовали на то, что в будущем мальчику будет очень непросто с таким необычным именем и посоветовали звезде подобрать ребенку другое.

Анна Седокова попала под волну критики из-за имени для новорожденного сына


Анна Седокова попала под волну критики из-за имени для новорожденного сына

← Эмбер Херд предстала с новым цветом во... Селин Дион заставила рыдать зрителей ... →

Ключевые слова: Анна Седокова

Количество просмотров: 28 054
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Дочки Анны Седоковой уже познакомились с новорожденным братиком
Анна Седокова стала счастливой мамой сына
Беременная грудь Анны Седоковой вываливается из купальника
Беременная Анна Седокова придумала необычное имя для будущего малыша
Самое популярное за неделю
Комментарии




Елена Галицына поддержала своей красотой и задором сборную России на ЧМ по хоккею Певица и актриса Елена Галицына часто путешествует. На этот раз её выбор пал на Европу, где как раз проходил Чемпионат мира по хоккею.
Виктория Ланевская приняла участие в концертах "Шансон Года" 2017 в Германии В середине мая певица и актриса Виктория Ланевская вернулась из большого гастрольного тура "Шансон Года" в Германии.
Селин Дион заставила рыдать зрителей премии Billboard Music Awards Знаменитая певица Селин Дион сразила публику невероятным декольте и кольцом за $3 миллиона.
Анна Седокова попала под волну критики из-за имени для новорожденного сына Певица Анна Седокова совсем недавно стала мамой в третий раз.
Эмбер Херд предстала с новым цветом волос Популярную актрису Эмбер Херд все знают как эффектную блондинку.
Рустам Солнцев негативно отозвался о Егвении Феофилактовой С недавнего времени Рустам Солнцев начал вести в своем микроблоге рубрику "МамаДорогая", где обсуждает известных личностей.
Дмитрий Соколов стал счастливым папой в пятый раз Вчера, 19 мая, основатель известных "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов стал папой в пятый раз.
Вика Цыганова поведала о проблемах с мужем В последние годы певица Вика Цыганова редко участвует в телепередачах.
Гоша Куценко сообщил о причинах расставания с Марией Порошиной Недавно в программу "Наедине со всеми" с Юлией Меньшовой пришел актер Гоша Куценко.
Фанаты отрицательно отреагировали на голое фото Антона Гусева Звездная пара главной телестройки страны Антон Гусев и Виктория Романец часто рассказывают подписчикам подробности личной жизни.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.