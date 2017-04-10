Анна Седокова попала под волну критики из-за имени для новорожденного сына

Малышу популярной исполнительницы Анны Седоковой исполнилось полтора месяца, а поклонники до сих пор не знали, какое имя для новорожденного выбрала его звездная мама. И вот сегодня эта долгожданная информация раскрылась - Седокова буквально шокировала интернет-пользователей - мальчика назвали Гектором.Это прославленное древнегреческое имя связано с легендами и отвагой, и, в первую очередь, отсылает к истории Троянской войны, одним из героев которой был царевич Гектор. Свой выбор певица объясняет тем, что её малыш является "суперсерьезным парнем" и такое имя ему очень подходит. Однако подписчики Седоковой посетовали на то, что в будущем мальчику будет очень непросто с таким необычным именем и посоветовали звезде подобрать ребенку другое.