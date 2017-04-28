Илья Гуров представил слушателям альбом "Слёзы души"

"В наше время молодому исполнителю бывает сложно достучаться до сердец слушателя без поддержки теле и радио ресурсов, но ... Есть интернет, есть площадки, где каждый артист может свободно выпустить свои песни и ждать резонанса - будут они услышаны или нет, зависит от материала и самого человека. На мини-пластинке "Слёзы Души", на мой взгляд, нет проходных композиций. "Слёзы Души" - это 9 разно жанровых треков, каждый из которых может претендовать на лидерство в хит-параде радиостанций или социальных сетей. Я благодарен моим друзьям, с помощью которых мы смогли воплотить эту идею в жизнь и я искренне верю в светлое будущее нашего проекта!"- рассказал Илья Гуров.В мини-альбом вошли, как уже известные песни, например, "Лучшее Во Вселенной!", "Слышишь", "Самый Лучший Человек на Земле", "Странница", "Быть Вдвоём", "Знаешь, я скучаю", так и абсолютно новые премьерные композиции - "Слёзы Души", "Осколки Стёкол" и "Самая Главная Любовь"."Слёзы Души" Ильи Гурова уже доступен на iTunes itun.es/ru/enlRjb , Google Play - goo.gl/UkAzCn и других цифровых платформах.