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Илья Гуров представил слушателям альбом "Слёзы души"

Вчера, 17:04
В мае 2017 года певец Илья Гуров, совместно с музыкальным издательством "Монолит", выпускает мини-альбом "Слёзы Души".

Илья Гуров представил слушателям альбом "Слёзы души"
Илья Гуров представил слушателям альбом "Слёзы души"


"В наше время молодому исполнителю бывает сложно достучаться до сердец слушателя без поддержки теле и радио ресурсов, но ... Есть интернет, есть площадки, где каждый артист может свободно выпустить свои песни и ждать резонанса - будут они услышаны или нет, зависит от материала и самого человека. На мини-пластинке "Слёзы Души", на мой взгляд, нет проходных композиций. "Слёзы Души" - это 9 разно жанровых треков, каждый из которых может претендовать на лидерство в хит-параде радиостанций или социальных сетей. Я благодарен моим друзьям, с помощью которых мы смогли воплотить эту идею в жизнь и я искренне верю в светлое будущее нашего проекта!"

- рассказал Илья Гуров.

Илья Гуров представил слушателям альбом "Слёзы души"


В мини-альбом вошли, как уже известные песни, например, "Лучшее Во Вселенной!", "Слышишь", "Самый Лучший Человек на Земле", "Странница", "Быть Вдвоём", "Знаешь, я скучаю", так и абсолютно новые премьерные композиции - "Слёзы Души", "Осколки Стёкол" и "Самая Главная Любовь".

Илья Гуров представил слушателям альбом "Слёзы души"


"Слёзы Души" Ильи Гурова уже доступен на iTunes itun.es/ru/enlRjb , Google Play - goo.gl/UkAzCn и других цифровых платформах.

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Ключевые слова: Илья Гуров

Количество просмотров: 3 211
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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