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Мама Анфисы Чеховой едва не стала жертвой московского урагана

Вчера, 20:25
Телеведущая Анфиса Чехова чуть не лишилась близкого человека.

Мама Анфисы Чеховой едва не стала жертвой московского урагана
Мощный ураган, обрушившийся накануне на столичный регион, унес жизни 16 человек, еще 170 находятся в больницах. В Москве упало 14 тысяч деревьев, и под кронами нескольких из них чуть не оказалась мама популярной телеведущей Анфисы Чеховой. Женщина проводила время на природе, когда внезапно начался штормовой ветер - деревья падали со всех сторон, однако она успела укрыться в доме.

Мама Анфисы Чеховой едва не стала жертвой московского урагана


Сама Анфиса Чехова во время шторма находилась в тату-салоне, а позже обнаружила, что ей невероятно повезло.

Мама Анфисы Чеховой едва не стала жертвой московского урагана


На машину звезды упало лишь несколько небольших веток, в то время, как по городу пострадало более 3 тысяч автомобилей, многие из них даже не подлежат ремонту.

Мама Анфисы Чеховой едва не стала жертвой московского урагана

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Ключевые слова: Анфиса Чехова

Количество просмотров: 7 293
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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Мама Анфисы Чеховой едва не стала жертвой московского урагана Телеведущая Анфиса Чехова чуть не лишилась близкого человека.
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