Мама Анфисы Чеховой едва не стала жертвой московского урагана

Мощный ураган, обрушившийся накануне на столичный регион, унес жизни 16 человек, еще 170 находятся в больницах. В Москве упало 14 тысяч деревьев, и под кронами нескольких из них чуть не оказалась мама популярной телеведущей Анфисы Чеховой. Женщина проводила время на природе, когда внезапно начался штормовой ветер - деревья падали со всех сторон, однако она успела укрыться в доме.Сама Анфиса Чехова во время шторма находилась в тату-салоне, а позже обнаружила, что ей невероятно повезло.На машину звезды упало лишь несколько небольших веток, в то время, как по городу пострадало более 3 тысяч автомобилей, многие из них даже не подлежат ремонту.