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Модель plus-size Эшли Грэм призналась, что ей пришлось пережить в школьные годы

Сегодня, 17:15
Самая известная модель plus-size Эшли Грэм рассказала об издевательствах одноклассников.

Модель plus-size Эшли Грэм призналась, что ей пришлось пережить в школьные годы
Свою карьеру модели Эшли начала ещё в школьные годы, однако одноклассники, вероятно, завидуя её успеху, обзывали Грэм толстой и всячески издевались над ней. "Девчонки в школе называли меня"рыхлой ляжкой". Они могли кричать: "Фура едет. Бип-бип! Отойдите в сторону!" За это я ненавидела школу и ни за что не хотела бы туда вернуться" - призналась модель.

Модель plus-size Эшли Грэм призналась, что ей пришлось пережить в школьные годы


Модель plus-size Эшли Грэм призналась, что ей пришлось пережить в школьные годы


Модель plus-size Эшли Грэм призналась, что ей пришлось пережить в школьные годы


Но только школой всё не заканчивалось - дома Эшли приходилось терпеть нападки своего отца, который также считал, что ей нужно немедленно похудеть, называл её глупой и страшной. Ситуация повторилась и спустя несколько лет, когда Грэм уже была значимой фигурой в модельном бизнесе: "Даже тогда отец по-прежнему считал, что я слишком толстая. Я была очень оскорблена этим". Но ни одноклассникам, ни отцу не удалось сломить уверенность Эшли в себе - теперь она знаменитость, призывающая других женщин не стесняться своего тела. Хотя нельзя не признать, что лишний вес точно не прибавляет здоровья.

Модель plus-size Эшли Грэм призналась, что ей пришлось пережить в школьные годы


Модель plus-size Эшли Грэм призналась, что ей пришлось пережить в школьные годы

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Ключевые слова: Эшли Грэм

Количество просмотров: 2 470
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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