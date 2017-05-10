Модель plus-size Эшли Грэм призналась, что ей пришлось пережить в школьные годы

Свою карьеру модели Эшли начала ещё в школьные годы, однако одноклассники, вероятно, завидуя её успеху, обзывали Грэм толстой и всячески издевались над ней. "Девчонки в школе называли меня"рыхлой ляжкой". Они могли кричать: "Фура едет. Бип-бип! Отойдите в сторону!" За это я ненавидела школу и ни за что не хотела бы туда вернуться" - призналась модель.Но только школой всё не заканчивалось - дома Эшли приходилось терпеть нападки своего отца, который также считал, что ей нужно немедленно похудеть, называл её глупой и страшной. Ситуация повторилась и спустя несколько лет, когда Грэм уже была значимой фигурой в модельном бизнесе: "Даже тогда отец по-прежнему считал, что я слишком толстая. Я была очень оскорблена этим". Но ни одноклассникам, ни отцу не удалось сломить уверенность Эшли в себе - теперь она знаменитость, призывающая других женщин не стесняться своего тела. Хотя нельзя не признать, что лишний вес точно не прибавляет здоровья.