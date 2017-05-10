Но только школой всё не заканчивалось - дома Эшли приходилось терпеть нападки своего отца, который также считал, что ей нужно немедленно похудеть, называл её глупой и страшной. Ситуация повторилась и спустя несколько лет, когда Грэм уже была значимой фигурой в модельном бизнесе: "Даже тогда отец по-прежнему считал, что я слишком толстая. Я была очень оскорблена этим". Но ни одноклассникам, ни отцу не удалось сломить уверенность Эшли в себе - теперь она знаменитость, призывающая других женщин не стесняться своего тела. Хотя нельзя не признать, что лишний вес точно не прибавляет здоровья.
Модель plus-size Эшли Грэм призналась, что ей пришлось пережить в школьные годы
Сегодня, 17:15
Самая известная модель plus-size Эшли Грэм рассказала об издевательствах одноклассников.
Свою карьеру модели Эшли начала ещё в школьные годы, однако одноклассники, вероятно, завидуя её успеху, обзывали Грэм толстой и всячески издевались над ней. "Девчонки в школе называли меня"рыхлой ляжкой". Они могли кричать: "Фура едет. Бип-бип! Отойдите в сторону!" За это я ненавидела школу и ни за что не хотела бы туда вернуться" - призналась модель.
Но только школой всё не заканчивалось - дома Эшли приходилось терпеть нападки своего отца, который также считал, что ей нужно немедленно похудеть, называл её глупой и страшной. Ситуация повторилась и спустя несколько лет, когда Грэм уже была значимой фигурой в модельном бизнесе: "Даже тогда отец по-прежнему считал, что я слишком толстая. Я была очень оскорблена этим". Но ни одноклассникам, ни отцу не удалось сломить уверенность Эшли в себе - теперь она знаменитость, призывающая других женщин не стесняться своего тела. Хотя нельзя не признать, что лишний вес точно не прибавляет здоровья.
Но только школой всё не заканчивалось - дома Эшли приходилось терпеть нападки своего отца, который также считал, что ей нужно немедленно похудеть, называл её глупой и страшной. Ситуация повторилась и спустя несколько лет, когда Грэм уже была значимой фигурой в модельном бизнесе: "Даже тогда отец по-прежнему считал, что я слишком толстая. Я была очень оскорблена этим". Но ни одноклассникам, ни отцу не удалось сломить уверенность Эшли в себе - теперь она знаменитость, призывающая других женщин не стесняться своего тела. Хотя нельзя не признать, что лишний вес точно не прибавляет здоровья.
← Беременная Бейонсе выложила в сеть фо... Лариса Долина впервые показала свою п... →
Ключевые слова: Эшли Грэм
Количество просмотров: 2 470
Количество просмотров: 2 470
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram, vk.com
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Ани Лорак обновила блог милым семейным снимком Популярная исполнительница Ани Лорак порадовала поклонников фотографией дочери и супруга.
Лариса Долина впервые показала свою подросшую внучку Певица Лариса Долина поделилась успехами любимой внучки.
Модель plus-size Эшли Грэм призналась, что ей пришлось пережить в школьные годы Самая известная модель plus-size Эшли Грэм рассказала об издевательствах одноклассников.
Ким Кардашьян впервые рассказала, почему её второй брак продлился всего 72 дня Светская львица Ким Кардашьян поведала правду о своём втором замужестве.
Мама Анфисы Чеховой едва не стала жертвой московского урагана Телеведущая Анфиса Чехова чуть не лишилась близкого человека.
Памела Андерсон вышла в свет в невероятном полупрозрачном наряде Актриса Памела Андерсон затмила других звезд на открытии клуба.
В сети появился новый снимок Кейт Миддлтон и принца Уильяма в компании детей Герцогиня Кембриджская и принц Уильям позируют фотографу вместе с детьми.