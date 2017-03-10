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Наташа Королева покорила подписчиков своим архивным снимком

Сегодня, 00:01
Певица Наташа Королева показала необычное фото из личного архива.

Наташа Королева покорила подписчиков своим архивным снимком
Накануне одной из самых известных российских исполнительниц Наташе Королевой исполнилось 44 года. Хоть дата и не круглая, поклонники звезды получили от неё подарок, достойный юбилея - певица выложила в свой блог редкое архивное фото. На снимке она ещё совсем малышка. Своеобразную "фотосессию" Королева в шутку назвала своим первым кадром в стиле "ню".

Наташа Королева покорила подписчиков своим архивным снимком


"Вот такой я пришла в этот мир 44 года тому назад!!! Невероятно, но факт - это фото было сделано для журнала "Здоровье", статья "Ваш малыш", где давали советы молодым мамам как растить грудничков!!! Первая фотосессия для глянца да ещё и в НЮ-формате в советское то время - смело!!! С днём рождения тебя, неугомонная Наташа Порывай, уже пора стать взрослой!!!" - подписала фото певица.

Наташа Королева покорила подписчиков своим архивным снимком


Наташа Королева покорила подписчиков своим архивным снимком


Наташа Королева покорила подписчиков своим архивным снимком

← Виктория Боня поддержит дочь, если она...

Ключевые слова: Наташа Королева

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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Наташа Королева покорила подписчиков своим архивным снимком Певица Наташа Королева показала необычное фото из личного архива.
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