"Вот такой я пришла в этот мир 44 года тому назад!!! Невероятно, но факт - это фото было сделано для журнала "Здоровье", статья "Ваш малыш", где давали советы молодым мамам как растить грудничков!!! Первая фотосессия для глянца да ещё и в НЮ-формате в советское то время - смело!!! С днём рождения тебя, неугомонная Наташа Порывай, уже пора стать взрослой!!!" - подписала фото певица.
Наташа Королева покорила подписчиков своим архивным снимком
Сегодня, 00:01
Певица Наташа Королева показала необычное фото из личного архива.
Накануне одной из самых известных российских исполнительниц Наташе Королевой исполнилось 44 года. Хоть дата и не круглая, поклонники звезды получили от неё подарок, достойный юбилея - певица выложила в свой блог редкое архивное фото. На снимке она ещё совсем малышка. Своеобразную "фотосессию" Королева в шутку назвала своим первым кадром в стиле "ню".
"Вот такой я пришла в этот мир 44 года тому назад!!! Невероятно, но факт - это фото было сделано для журнала "Здоровье", статья "Ваш малыш", где давали советы молодым мамам как растить грудничков!!! Первая фотосессия для глянца да ещё и в НЮ-формате в советское то время - смело!!! С днём рождения тебя, неугомонная Наташа Порывай, уже пора стать взрослой!!!" - подписала фото певица.
"Вот такой я пришла в этот мир 44 года тому назад!!! Невероятно, но факт - это фото было сделано для журнала "Здоровье", статья "Ваш малыш", где давали советы молодым мамам как растить грудничков!!! Первая фотосессия для глянца да ещё и в НЮ-формате в советское то время - смело!!! С днём рождения тебя, неугомонная Наташа Порывай, уже пора стать взрослой!!!" - подписала фото певица.
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Ключевые слова: Наташа Королева
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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