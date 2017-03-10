Наташа Королева покорила подписчиков своим архивным снимком

Накануне одной из самых известных российских исполнительниц Наташе Королевой исполнилось 44 года. Хоть дата и не круглая, поклонники звезды получили от неё подарок, достойный юбилея - певица выложила в свой блог редкое архивное фото. На снимке она ещё совсем малышка. Своеобразную "фотосессию" Королева в шутку назвала своим первым кадром в стиле "ню"."Вот такой я пришла в этот мир 44 года тому назад!!! Невероятно, но факт - это фото было сделано для журнала "Здоровье", статья "Ваш малыш", где давали советы молодым мамам как растить грудничков!!! Первая фотосессия для глянца да ещё и в НЮ-формате в советское то время - смело!!! С днём рождения тебя, неугомонная Наташа Порывай, уже пора стать взрослой!!!" - подписала фото певица.