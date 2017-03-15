Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Принц Уильям впервые за долгое время откровенно рассказал о своей матери

Сегодня, 02:33
Совсем скоро будет 20-я годовщина со дня смерти принцессы Дианы, матери принца Уильяма.

Принц Уильям впервые за долгое время откровенно рассказал о своей матери
31 августа 1997 года в Париже произошла ужасная трагедия - в автомобильной аварии погибла самая знаменитая и обожаемая простыми людьми принцесса современности - Диана. Причина аварии точно не установлена до сих пор, равно как не ясно, была ли это трагическая случайность или продуманный расчет.

Принц Уильям впервые за долгое время откровенно рассказал о своей матери


Принц Уильям впервые за долгое время откровенно рассказал о своей матери


На днях один из сыновей леди Ди, принц Уильям в свежем интервью изданию GQ поделился своими мыслями о матери.

Принц Уильям впервые за долгое время откровенно рассказал о своей матери


Принц Уильям впервые за долгое время откровенно рассказал о своей матери


Трогательные слова принца произвели большое впечатление на пользователей сети: "Мне бы хотелось, чтобы она дала мне какой-нибудь совет, чтобы она познакомилась с Кэтрин и увидела, как растут наши дети. Меня очень печалит, что это никогда не случится - они никогда не увидят её. У меня долго не получалось жить с этой потерей, но теперь я привык. Я могу публично говорить о смерти мамы, могу вспоминать, какой она была... На это мне потребовалось почти 20 лет. Но порой мне все равно невероятно больно, эта рана никогда не заживет полностью. Все знают её и её историю, поэтому я не могу горевать так же, как другие - у меня особый случай. Другие люди, потерявшие близких, могут сами решить, как им скорбеть - скрывать свои переживания или делиться ими с остальными. Для меня это невозможно".

Принц Уильям впервые за долгое время откровенно рассказал о своей матери

← Ани Лорак показала кадры из новой фото...

Ключевые слова: принц Уильям, принцесса Диана

Количество просмотров: 10 296
Автор: Katarina

Автор фото: vk.com, GQ

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
В сети появился новый снимок Кейт Миддлтон и принца Уильяма в компании детей
Сергей Лазарев впервые раскрылся после смерти брата
Принц Уильям завел роман на стороне
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми отдохнули во Французских Альпах
Самое популярное за неделю
Комментарии



Принц Уильям впервые за долгое время откровенно рассказал о своей матери Совсем скоро будет 20-я годовщина со дня смерти принцессы Дианы, матери принца Уильяма.
Ани Лорак показала кадры из новой фотосессии и романтическое фото с супругом Певица Ани Лорак обновила блог свежими снимками.
Наташа Королева покорила подписчиков своим архивным снимком Певица Наташа Королева показала необычное фото из личного архива.
Виктория Боня поддержит дочь, если она захочет участвовать в реалити-шоу Виктория Боня часто делится с подписчиками секретами воспитания любимой дочери Анджелины.
Элина Камирен поведала о том, стоит ли рожать детей от олигархов Экс-участница главной телестройки страны Элина Камирен недавно завела блог "Записки охотницы", рассказывая фанатам об отношениях с богатыми ухажерами.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.