Принц Уильям впервые за долгое время откровенно рассказал о своей матери

31 августа 1997 года в Париже произошла ужасная трагедия - в автомобильной аварии погибла самая знаменитая и обожаемая простыми людьми принцесса современности - Диана. Причина аварии точно не установлена до сих пор, равно как не ясно, была ли это трагическая случайность или продуманный расчет.На днях один из сыновей леди Ди, принц Уильям в свежем интервью изданию GQ поделился своими мыслями о матери.Трогательные слова принца произвели большое впечатление на пользователей сети: "Мне бы хотелось, чтобы она дала мне какой-нибудь совет, чтобы она познакомилась с Кэтрин и увидела, как растут наши дети. Меня очень печалит, что это никогда не случится - они никогда не увидят её. У меня долго не получалось жить с этой потерей, но теперь я привык. Я могу публично говорить о смерти мамы, могу вспоминать, какой она была... На это мне потребовалось почти 20 лет. Но порой мне все равно невероятно больно, эта рана никогда не заживет полностью. Все знают её и её историю, поэтому я не могу горевать так же, как другие - у меня особый случай. Другие люди, потерявшие близких, могут сами решить, как им скорбеть - скрывать свои переживания или делиться ими с остальными. Для меня это невозможно".