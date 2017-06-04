Алла Пугачева и Максим Галкин получили гражданство Кипра

Главной целью визита стал не отдых, а получение гражданства страны.Теперь супруги могут похвастаться домом на берегу моря на острове.«Уже 25 мая в Никосии Алла Борисовна и Максим получили европейские паспорта, – поведал журналистам адвокат Семен Погосян, помогавший звездам. – Теперь у них обоих двойное гражданство. В столицу Кипра супруги прилетели ранним утром, а поздним вечером в этот же самый день уже отправились обратно в Москву. Очень приятные люди, приветливые, доброжелательные. Ко мне обратились совершенно неожиданно – как я понял, нашли контакты в Интернете».Дом, приобретенный на Кипре, оценивается стоимостью не меньше двух миллионов евро, согласно условиям получения гражданства.