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Алла Пугачева и Максим Галкин получили гражданство Кипра

Сегодня, 14:45
Совсем недавно супружеская пара, Алла Пугачева и Максим Галкин, отправились на остров Кипр.

Алла Пугачева и Максим Галкин получили гражданство Кипра
Главной целью визита стал не отдых, а получение гражданства страны.

Теперь супруги могут похвастаться домом на берегу моря на острове.

Алла Пугачева и Максим Галкин получили гражданство Кипра


«Уже 25 мая в Никосии Алла Борисовна и Максим получили европейские паспорта, – поведал журналистам адвокат Семен Погосян, помогавший звездам. – Теперь у них обоих двойное гражданство. В столицу Кипра супруги прилетели ранним утром, а поздним вечером в этот же самый день уже отправились обратно в Москву. Очень приятные люди, приветливые, доброжелательные. Ко мне обратились совершенно неожиданно – как я понял, нашли контакты в Интернете».

Дом, приобретенный на Кипре, оценивается стоимостью не меньше двух миллионов евро, согласно условиям получения гражданства.

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Ключевые слова: Алла Пугачева, Максим Галкин

Количество просмотров: 11 401
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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