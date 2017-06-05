Пугачева перенесла стентирование сосудов. Процедура заключается в расширении узкой части артерии или сосуда, благодаря чему улучшается кровообращение и насыщение крови кислородом. Эффект достигается засчет установки специального стента.
Аллу Пугачеву экстренно прооперировали в Москве
Вчера, 21:50
Стало известно о срочной операции, проведенной певице Алле Пугачевой в столице.
Буквально несколько часов назад различные издания распространили новость о том, что звезду российской эстрады экстренно прооперировали в одном из столичных научно-исследовательских институтов, куда она обратилась за помощью ещё в конце мая. Медики назначили ей обследование, результаты которого показали необходимость срочного хирургического вмешательства.
Пугачева перенесла стентирование сосудов. Процедура заключается в расширении узкой части артерии или сосуда, благодаря чему улучшается кровообращение и насыщение крови кислородом. Эффект достигается засчет установки специального стента.
Пугачева перенесла стентирование сосудов. Процедура заключается в расширении узкой части артерии или сосуда, благодаря чему улучшается кровообращение и насыщение крови кислородом. Эффект достигается засчет установки специального стента.
← Рита Дакота поделилась "беременными" ... Ксения Бородина похвалилась неожидан... →
Ключевые слова: Алла Пугачева
Количество просмотров: 39 962
Количество просмотров: 39 962
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram, vk.com
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Холли Берри готовится стать мамой в третий раз Некоторое время назад состоялся благотворительный вечер, который посетила известная актриса Холли Берри.
Ксения Бородина похвалилась неожиданным подарком Раньше Ксении Бородиной часто доставляли под анонимными именами букеты на поляну проекта Дом-2. Но после появления Кубрана Омарова, многие мужчины пропали.
Аллу Пугачеву экстренно прооперировали в Москве Стало известно о срочной операции, проведенной певице Алле Пугачевой в столице.
Рита Дакота поделилась "беременными" переживаниями На прошлой неделе певица и автор песен Рита Дакота впервые призналась, что ждет первенца. Сразу после этого блог начал стремительно наполняться фотографиями с животиком.