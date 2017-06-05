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Аллу Пугачеву экстренно прооперировали в Москве

Вчера, 21:50
Стало известно о срочной операции, проведенной певице Алле Пугачевой в столице.

Аллу Пугачеву экстренно прооперировали в Москве
Буквально несколько часов назад различные издания распространили новость о том, что звезду российской эстрады экстренно прооперировали в одном из столичных научно-исследовательских институтов, куда она обратилась за помощью ещё в конце мая. Медики назначили ей обследование, результаты которого показали необходимость срочного хирургического вмешательства.

Аллу Пугачеву экстренно прооперировали в Москве


Аллу Пугачеву экстренно прооперировали в Москве


Пугачева перенесла стентирование сосудов. Процедура заключается в расширении узкой части артерии или сосуда, благодаря чему улучшается кровообращение и насыщение крови кислородом. Эффект достигается засчет установки специального стента.

Аллу Пугачеву экстренно прооперировали в Москве


Аллу Пугачеву экстренно прооперировали в Москве

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Ключевые слова: Алла Пугачева

Количество просмотров: 39 962
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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