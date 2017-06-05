Аллу Пугачеву экстренно прооперировали в Москве

Буквально несколько часов назад различные издания распространили новость о том, что звезду российской эстрады экстренно прооперировали в одном из столичных научно-исследовательских институтов, куда она обратилась за помощью ещё в конце мая. Медики назначили ей обследование, результаты которого показали необходимость срочного хирургического вмешательства.Пугачева перенесла стентирование сосудов. Процедура заключается в расширении узкой части артерии или сосуда, благодаря чему улучшается кровообращение и насыщение крови кислородом. Эффект достигается засчет установки специального стента.