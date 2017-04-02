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Аркадий Укупник пострадал от злодеяний мошенника

Сегодня, 15:58
Имя Аркадия Укупника стало именем нарицательным и редко появляется в заголовках новостей, но на этот раз появился повод и, к сожалению, очень неприятный.

Аркадий Укупник пострадал от злодеяний мошенника
Артист стал жертвой недобросовестного ремонтника, который, пообещав сделать ремонт, скрылся как только получил задаток 25 тысяч рублей, прихватив с собой еще и лестницу.

Аркадий Укупник пострадал от злодеяний мошенника


Аркадий тут же написал заявление в полицию. Вора нашли довольно быстро, наверно не стоит объяснять, что его услуги Укупнику уже были не нужны.

Аркадий Укупник пострадал от злодеяний мошенника


Грустно осознавать, что в кризис люди готовы на преступления ради даже такой небольшой суммы...

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Ключевые слова: Аркадий Укупник

Количество просмотров: 13
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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