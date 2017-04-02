Аркадий Укупник пострадал от злодеяний мошенника

Имя Аркадия Укупника стало именем нарицательным и редко появляется в заголовках новостей, но на этот раз появился повод и, к сожалению, очень неприятный.

Артист стал жертвой недобросовестного ремонтника, который, пообещав сделать ремонт, скрылся как только получил задаток 25 тысяч рублей, прихватив с собой еще и лестницу.Аркадий тут же написал заявление в полицию. Вора нашли довольно быстро, наверно не стоит объяснять, что его услуги Укупнику уже были не нужны.Грустно осознавать, что в кризис люди готовы на преступления ради даже такой небольшой суммы...