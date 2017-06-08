Елена Лядова оказывает помощь больному ребенку

7-летний Артем с рождения страдает болезнью кишечника. Родители всеми силами стараются помочь своему ребенку.«Лена написала мне в социальных сетях, – рассказала журналистам Анна, мама мальчика. – Шутит: «Шоу-бизнес как сарафанное радио!» И действительно так и есть! Я ей рассказала, что у Артема не до конца сформировался кишечник. Сына оперировали несколько раз.От болей он часто плакал, но не жаловался. Лишь по ночам шептал: «Почему Боженька меня не любит? Я очень устал!» Показала Лене все документы, чтобы ни в коем случае не думала, что обманываю. Через пару дней пришло смс с оповещением о переводе, их потом было несколько. Вместе с супругом Владимиром Вдовиченковым они не раз интересовались состоянием сынишки, мы ей безумно благодарны. Как Артем поправится, обязательно напишу ей, поделюсь радостью!»На данный момент Артема пытаются вылечить в Израиле, благодаря усилиям Лядовой.