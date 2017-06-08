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Елена Лядова оказывает помощь больному ребенку

Сегодня, 12:53
Известная актриса Елена Лядова совершила поистине благородный поступок, спасая жизнь мальчика из Жуковского.

Елена Лядова оказывает помощь больному ребенку
7-летний Артем с рождения страдает болезнью кишечника. Родители всеми силами стараются помочь своему ребенку.

Елена Лядова оказывает помощь больному ребенку


«Лена написала мне в социальных сетях, – рассказала журналистам Анна, мама мальчика. – Шутит: «Шоу-бизнес как сарафанное радио!» И действительно так и есть! Я ей рассказала, что у Артема не до конца сформировался кишечник. Сына оперировали несколько раз.

Елена Лядова оказывает помощь больному ребенку


От болей он часто плакал, но не жаловался. Лишь по ночам шептал: «Почему Боженька меня не любит? Я очень устал!» Показала Лене все документы, чтобы ни в коем случае не думала, что обманываю. Через пару дней пришло смс с оповещением о переводе, их потом было несколько. Вместе с супругом Владимиром Вдовиченковым они не раз интересовались состоянием сынишки, мы ей безумно благодарны. Как Артем поправится, обязательно напишу ей, поделюсь радостью!»

На данный момент Артема пытаются вылечить в Израиле, благодаря усилиям Лядовой.

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Ключевые слова: Елена Лядова

Количество просмотров: 1 612
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Личный архив

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