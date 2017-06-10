Синди Кроуфорд поделилась своим отношением к возрасту

«Мне непросто далось осознание себя 50-летней. Раньше я была 20-летней моделью на обложке Vogue, а теперь моя дочь стала такой. Не хочу тратить свое нынешнее время и силы на попытки вернуться назад, туда, где мне было за тридцать. Да, возможно, мне хотелось бы, чтобы кожа и талия не изменились. Я много работала для превращения в того, кем являюсь», — рассказала Синди.
Напомним, что Кроуфорд воспитывает двоих детей, сына и дочку, которые решили повторить судьбу своей мамы и занялись модельным бизнесом.