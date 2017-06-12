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Младшая сестра Ольги Бузовой рассказала об отношениях с сестрой

Сегодня, 13:22
Фанаты ведущей знаменитого телепроекта "Дом-2" и певицы Ольги Бузовой знают, что у нее есть младшая сестра Анна.

Младшая сестра Ольги Бузовой рассказала об отношениях с сестрой
Но Анна в отличие от популярной сестры не любит публичную жизнь, старается не афишировать своих отношений.

Девушка поддерживает Ольгу в развитии собственной дизайнерской марки. На днях Анна поделилась с подписчиками тем, какие у нее отношения с родственницей.

Младшая сестра Ольги Бузовой рассказала об отношениях с сестрой


«В последнее время сталкиваюсь с комментариями: живешь жизнью сестры, фанат и так далее. Это меня задевает больше всего. И задевает не потому, что это так, а потому, что если люди так пишут, значит они так думают. А если они приравнивают сестринскую любовь и поддержку к фанатизму, значит им не знакомы чувства семейных отношений», - сообщила девушка фолловерам.

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Ключевые слова: Ольга Бузова, Анна Бузова

Количество просмотров: 9 607
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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