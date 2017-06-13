Ясновидящая Илона Новоселова покончила жизнь самоубийством

Согласно информации, Илона незадолго до этого поссорилась со своей второй половинкой и позвонила маме. Родительница сразу же поспешила к дочери, и после этого Илона встала на подоконник на шестом этаже и начала вести разговоры о смерти.«Просто так люди с шестого этажа не выпадают. Она, конечно, была ярким, необычным, запоминающимся участником седьмого сезона «Битвы экстрасенсов». Про нее ходило много слухов, например, что она якобы сменила пол. Иногда я видел ее в сводках скандальных новостей. Вообще я с экстрасенсами не пересекаюсь после проекта, даже после съемок не разговариваю. Тем не менее, я видел, что она была довольно замкнутым человеком. Я не смею делать каких-либо заключений, но после участия в «Битве экстрасенсов» на нее свалилась популярность, может, она не справилась с ней, это тоже не так просто вынести...Как я мог заметить, Илона была довольно неуравновешенным человеком, мало ли что могло произойти – может, и алкоголь замешан или какие-то запрещенные вещества. Ни на каких тусовках я ее не видел, только можно делать выводы о событиях в ее жизни из соцсетей», – поделился известный иллюзионист Сергей Сафронов.Близкие девушки говорят, что она чувствовала что-то нехорошее, поэтому совсем недавно просила маму простить ее за все обиды.