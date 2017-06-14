Семья Жанны Фриске попала под волну критики знаменитого продюсера

Завтра исполнится два года с момента смерти популярной исполнительницы Жанны Фриске. Практически всё это время не утихает громкий скандал вокруг её семьи, а также гражданского супруга Дмитрия Шепелева. Стороны обвиняют друг друга во всех грехах, но продюсер Евгений Фридлянд убежден - виновата только одна сторона - это родственники Жанны.Он заявил, что всё выглядело подозрительно уже начиная с благотворительного сбора средств на лечение звезды: "В стране, где миллионы детей недоедают и страдают от неизлечимых болезней, где пенсионеры побираются, успешной певице, зарабатывающей сотни тысяч долларов ежемесячно, не должны собирать на лечение. Бессовестная семья".Самым подозрительным, по словам продюсера, является отец певицы: "Один папа там чего стоит, больше всех кричал! Думаю, ее спасло то, что она рано покинула дом. Именно это помогло ей сохранить человеческие качества" – заявил Фридлянд в интервью изданию "Дни.ру".Абсолютно противоположное мнение сложилось у продюсера о Дмитрии Шепелеве - он считает его идеальным отцом, который действительно полностью посвящает себя сыну. Фридлянду очень импонирует то, как Шепелев ограждает маленького Платона от потока негативной информации и не выставляет любовь к сыну напоказ.