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Семья Жанны Фриске попала под волну критики знаменитого продюсера

Сегодня, 17:18
Продюсер Евгений Фридлянд высказал своё мнение о грязной истории вокруг родственников певицы Жанны Фриске.

Семья Жанны Фриске попала под волну критики знаменитого продюсера
Завтра исполнится два года с момента смерти популярной исполнительницы Жанны Фриске. Практически всё это время не утихает громкий скандал вокруг её семьи, а также гражданского супруга Дмитрия Шепелева. Стороны обвиняют друг друга во всех грехах, но продюсер Евгений Фридлянд убежден - виновата только одна сторона - это родственники Жанны.

Семья Жанны Фриске попала под волну критики знаменитого продюсера


Он заявил, что всё выглядело подозрительно уже начиная с благотворительного сбора средств на лечение звезды: "В стране, где миллионы детей недоедают и страдают от неизлечимых болезней, где пенсионеры побираются, успешной певице, зарабатывающей сотни тысяч долларов ежемесячно, не должны собирать на лечение. Бессовестная семья".

Семья Жанны Фриске попала под волну критики знаменитого продюсера


Самым подозрительным, по словам продюсера, является отец певицы: "Один папа там чего стоит, больше всех кричал! Думаю, ее спасло то, что она рано покинула дом. Именно это помогло ей сохранить человеческие качества" – заявил Фридлянд в интервью изданию "Дни.ру".

Семья Жанны Фриске попала под волну критики знаменитого продюсера


Абсолютно противоположное мнение сложилось у продюсера о Дмитрии Шепелеве - он считает его идеальным отцом, который действительно полностью посвящает себя сыну. Фридлянду очень импонирует то, как Шепелев ограждает маленького Платона от потока негативной информации и не выставляет любовь к сыну напоказ.

Семья Жанны Фриске попала под волну критики знаменитого продюсера


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Ключевые слова: Жанна Фриске, Евгений Фридлянд, Дмитрий Шепелев

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, woman.ru

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