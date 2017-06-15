Ольга Орлова опубликовала фото Жанны Фриске из личного архива

Сегодня исполнилось ровно два года со дня смерти одной из самых ярких звезд отечественного шоубизнеса - певицы Жанны Фриске. Она не дожила до своего 41-го дня рождения всего три недели. Родственники и друзья звезды, а также её поклонники, до сих пор тяжело переживают её уход.Так певица Ольга Орлова, которая на протяжении всего периода тяжелой болезни Фриске буквально не отходила от неё ни на минуту, выложила на своей страничке ранее не публиковавшееся архивное фото - в кадре она запечатлена с Жанной. В подписи к снимку Ольга разместила смайлик в виде разбитого сердца.