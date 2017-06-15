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Ольга Орлова опубликовала фото Жанны Фриске из личного архива

Вчера, 20:47
Лучшая подруга певицы Жанны Фриске Ольга Орлова разместила в своём блоге редкий снимок.

Ольга Орлова опубликовала фото Жанны Фриске из личного архива
Сегодня исполнилось ровно два года со дня смерти одной из самых ярких звезд отечественного шоубизнеса - певицы Жанны Фриске. Она не дожила до своего 41-го дня рождения всего три недели. Родственники и друзья звезды, а также её поклонники, до сих пор тяжело переживают её уход.

Ольга Орлова опубликовала фото Жанны Фриске из личного архива


Ольга Орлова опубликовала фото Жанны Фриске из личного архива


Так певица Ольга Орлова, которая на протяжении всего периода тяжелой болезни Фриске буквально не отходила от неё ни на минуту, выложила на своей страничке ранее не публиковавшееся архивное фото - в кадре она запечатлена с Жанной. В подписи к снимку Ольга разместила смайлик в виде разбитого сердца.

Ольга Орлова опубликовала фото Жанны Фриске из личного архива


Ольга Орлова опубликовала фото Жанны Фриске из личного архива


Ольга Орлова опубликовала фото Жанны Фриске из личного архива

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Ключевые слова: Жанна Фриске, Ольга Орлова

Количество просмотров: 7 150
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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