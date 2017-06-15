Так певица Ольга Орлова, которая на протяжении всего периода тяжелой болезни Фриске буквально не отходила от неё ни на минуту, выложила на своей страничке ранее не публиковавшееся архивное фото - в кадре она запечатлена с Жанной. В подписи к снимку Ольга разместила смайлик в виде разбитого сердца.
Ольга Орлова опубликовала фото Жанны Фриске из личного архива
Вчера, 20:47
Лучшая подруга певицы Жанны Фриске Ольга Орлова разместила в своём блоге редкий снимок.
Сегодня исполнилось ровно два года со дня смерти одной из самых ярких звезд отечественного шоубизнеса - певицы Жанны Фриске. Она не дожила до своего 41-го дня рождения всего три недели. Родственники и друзья звезды, а также её поклонники, до сих пор тяжело переживают её уход.
Так певица Ольга Орлова, которая на протяжении всего периода тяжелой болезни Фриске буквально не отходила от неё ни на минуту, выложила на своей страничке ранее не публиковавшееся архивное фото - в кадре она запечатлена с Жанной. В подписи к снимку Ольга разместила смайлик в виде разбитого сердца.
Так певица Ольга Орлова, которая на протяжении всего периода тяжелой болезни Фриске буквально не отходила от неё ни на минуту, выложила на своей страничке ранее не публиковавшееся архивное фото - в кадре она запечатлена с Жанной. В подписи к снимку Ольга разместила смайлик в виде разбитого сердца.
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Ключевые слова: Жанна Фриске, Ольга Орлова
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Количество просмотров: 7 150
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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