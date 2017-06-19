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Оксана Федорова закрывает свой ресторан

Сегодня, 15:45
В конце 2016 года популярная телеведущая Оксана Федорова решила заняться собственным бизнесом и открыла ресторан Palatin в центре Москвы.

Оксана Федорова закрывает свой ресторан
Оксана со всей ответственностью подошла к этому вопросу: тщательно контролировала все этапы обустройства заведения, составляла меню. Но, как оказалось, ресторан не приносил прибыль и теперь его приходится закрыть.

Оксана Федорова закрывает свой ресторан


«Долго совещались и пришли к выводу, что это оптимальное решение, – поделилась Оксана. – Печально, конечно, что мы вынуждены так поступить... Но в планах – открыть новое заведение, сейчас выбираем место. Уже посмотрели несколько вариантов, но пока ни один нас не впечатлил.

Оксана Федорова закрывает свой ресторан


Оксана Федорова закрывает свой ресторан


Уверена, найдем то, что нужно. Конечно, очень обидно, что пришлось распрощаться с Palatin, ведь его многие успели полюбить… Мне даже в соцсетях пишут: мол, почему так вышло? Но я хочу, чтобы все было идеально, и поэтому обещаю поклонникам – в новом ресторане будет еще лучше, чем в предыдущем. Мы учтем ошибки и создадим первоклассное место».

Надеемся, что следующее дело звезды окажется более успешным.

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Ключевые слова: Оксана Федорова

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Оксана Федорова закрывает свой ресторан В конце 2016 года популярная телеведущая Оксана Федорова решила заняться собственным бизнесом и открыла ресторан Palatin в центре Москвы.
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