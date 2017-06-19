Оксана Федорова закрывает свой ресторан

«Долго совещались и пришли к выводу, что это оптимальное решение, – поделилась Оксана. – Печально, конечно, что мы вынуждены так поступить... Но в планах – открыть новое заведение, сейчас выбираем место. Уже посмотрели несколько вариантов, но пока ни один нас не впечатлил.
Уверена, найдем то, что нужно. Конечно, очень обидно, что пришлось распрощаться с Palatin, ведь его многие успели полюбить… Мне даже в соцсетях пишут: мол, почему так вышло? Но я хочу, чтобы все было идеально, и поэтому обещаю поклонникам – в новом ресторане будет еще лучше, чем в предыдущем. Мы учтем ошибки и создадим первоклассное место».
Надеемся, что следующее дело звезды окажется более успешным.