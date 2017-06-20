Бен Аффлек не против возобновления отношений с Дженнифер Лопес

Но экс-возлюбленный певицы Бен Аффлек не прочь возобновления отношений с ней.Бен расстался с Дженнифер Гарнер, и теперь поставил себе цель наладить связь с Лопес и начать решил он с того, чтобы позвать ее в свой новый проект.По сведениям источника, Бену очень нравится, как играет Дженнифер, поэтому он в своем новом фильме в главной роли хочет видеть именно ее. Но инсайдер сообщает, что участие в его проекте - это лишь способ возобновить связь, а главной его целью является пробуждение былых чувств к себе у Лопес.Посмотрим, даст ли результаты усилия Бена Аффлека и вернется ли к нему экс-возлюбленная.