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Бен Аффлек не против возобновления отношений с Дженнифер Лопес

Сегодня, 10:28
На данный момент популярная актриса и певица Дженнифер Лопес счастлива в отношениях с Алексом Родригесом.

Бен Аффлек не против возобновления отношений с Дженнифер Лопес
Но экс-возлюбленный певицы Бен Аффлек не прочь возобновления отношений с ней.

Бен расстался с Дженнифер Гарнер, и теперь поставил себе цель наладить связь с Лопес и начать решил он с того, чтобы позвать ее в свой новый проект.

Бен Аффлек не против возобновления отношений с Дженнифер Лопес


По сведениям источника, Бену очень нравится, как играет Дженнифер, поэтому он в своем новом фильме в главной роли хочет видеть именно ее. Но инсайдер сообщает, что участие в его проекте - это лишь способ возобновить связь, а главной его целью является пробуждение былых чувств к себе у Лопес.

Бен Аффлек не против возобновления отношений с Дженнифер Лопес


Посмотрим, даст ли результаты усилия Бена Аффлека и вернется ли к нему экс-возлюбленная.

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Ключевые слова: Дженнифер Лопес, Бен Аффлек

Количество просмотров: 2 314
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, East News

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