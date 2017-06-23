Паулина Андреева поделилась планами на ближайшее будущее

По словам Паулины, когда ей предлагают новую роль, она подходит к этому вопросу со всей серьезностью и не соглашается на все новые проекты.«Я избирательно подхожу к выбору материала, к тому же, в моей жизни есть театр. Я стремлюсь к балансу и не хотела бы сниматься 343 дня в году, потому что это опустошает. К тому же, не найдётся на столько дней такое количество хороших текстов и сценариев», — рассказала Андреева.По признанию актрисы, хоть она сама исполняет в некоторых фильмах песни, но о карьере певицы и не думает.«У меня есть замечательная профессия актрисы, в которой так много хочется успеть сделать. Мне никогда не хотелось развиваться в направлении певицы, мне это не интересно. Но в рамках кино, в рамках художественной идеи я пою с удовольствием», — поделилась Паулина.Думаю, что каждый хорош в своей области, и то что актриса понимает, что ей не надо рваться в певицы, показывает ее с лучшей стороны.