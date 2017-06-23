Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Паулина Андреева поделилась планами на ближайшее будущее

Сегодня, 12:58
Некоторое время назад актриса Паулина Андреева побеседовала с журналистами и поведала о том, как она относится с актерской карьере и собирается ли пробовать себя в роли певицы.

Паулина Андреева поделилась планами на ближайшее будущее
По словам Паулины, когда ей предлагают новую роль, она подходит к этому вопросу со всей серьезностью и не соглашается на все новые проекты.

«Я избирательно подхожу к выбору материала, к тому же, в моей жизни есть театр. Я стремлюсь к балансу и не хотела бы сниматься 343 дня в году, потому что это опустошает. К тому же, не найдётся на столько дней такое количество хороших текстов и сценариев», — рассказала Андреева.

По признанию актрисы, хоть она сама исполняет в некоторых фильмах песни, но о карьере певицы и не думает.

Паулина Андреева поделилась планами на ближайшее будущее


«У меня есть замечательная профессия актрисы, в которой так много хочется успеть сделать. Мне никогда не хотелось развиваться в направлении певицы, мне это не интересно. Но в рамках кино, в рамках художественной идеи я пою с удовольствием», — поделилась Паулина.

Думаю, что каждый хорош в своей области, и то что актриса понимает, что ей не надо рваться в певицы, показывает ее с лучшей стороны.

← Фанаты Леди Гага удивились изменениям... Памела Андерсон стала фотографом откр... →

Ключевые слова: Паулина Андреева

Количество просмотров: 2 756
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Паулина Андреева разместила трогательный снимок
Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева озвучили новую дату свадьбы
Паулина Андреева и Федор Бондарчук определились с датой свадьбы
Паулина Андреева в откровенном костюме на открытии ММКФ
Самое популярное за неделю
Комментарии



Памела Андерсон стала фотографом откровенной съемки своего сына Памела Андерсон решила попробовать себя в новой роли, став фотографом.
Паулина Андреева поделилась планами на ближайшее будущее Некоторое время назад актриса Паулина Андреева побеседовала с журналистами и поведала о том, как она относится с актерской карьере и собирается ли пробовать себя в роли певицы.
Фанаты Леди Гага удивились изменениями во внешнем виде певицы Некоторое время назад на популярную певицу Леди Гагу поклонники набросились за то, что она перестала ухаживать за собой.
Ирина Шейк старается обходиться без макияжа в обычной жизни Спустя несколько месяцев после первых родов модель Ирина Шейк уже вернулась к светской жизни и часто становится гостьей различных мероприятий.
Сергей Шнуров раскрыл правду о жизни с супругой На днях в Москве популярный певец и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров презентовал книгу «Ленинград. Невероятная и правдивая история».
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.