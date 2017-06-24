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Виктория Карасева снова появилась в Сети

Вчера, 18:00
Несколько месяцев ничего не было слышно об экс-участнице главной телестройки страны Виктории Карасевой.

Виктория Карасева снова появилась в Сети
Женщина перестала выходить в Сеть, чем заставила беспокоиться своих поклонников.

Но вот на днях наконец-то в микроблоге Тори появилась фотография после четырех месяцев молчания. Фанаты обрадовались этому и начали оставлять комментарии звезде.

Виктория Карасева снова появилась в Сети


«С возвращением тебя», «Викуля здравствуйте!!!!А где вы так долго пропадали?Все за вас переживали....С вами все в порядке?», «Все уже переживать стали, с возвращением», «С возвращением))не пропадайте больше)))», «Дорогая, ты куда подевалась?» - написали фолловеры.

Друзья Виктории сообщали, что она поселилась вдали от города, где имеются проблемы выхода в Интернет, поэтому она и перестала бывать онлайн в Сети.

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Ключевые слова: Виктория Карасева

Количество просмотров: 7 982
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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