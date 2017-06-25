Май Абрикосов отрицательно высказался об участии священника на шоу

Уже зрителя ничем нельзя было удивить.Но в последнее время в Интернете бурному обсуждению подвергся Вальтер Соломенцев. Фанаты проекта считают, что ранее он служил в церкви. По этому поводу с критикой также выступил экс-участник Май Абрикосов.«Ноги моей не будет в том месте, где богохульство! Вероятно, «Дом-2» настолько исчерпал себя и погрузился во тьму, что готов использовать в своих рейтинговых погонях священника, пусть даже бывшего. Батюшка сидит радостный на лобном месте и совершенно не смущается. Из-за таких, как отец Василий, между прочим, вся церковь подпадает под осуждение и недоверие. Зато развлечет публику славно. И шутов не надо. Мои ему аплодисменты в том числе», - делится Май.Абрикосов даже признался, что его участие на шоу было огромной ошибкой, он сожалеет о том, что когда-то принял решение идти на кастинг.