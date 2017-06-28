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Супруга Владимира Этуша считает такое состоние мужа причиной халатности клиники

Сегодня, 12:09
Несколько дней назад СМИ сообщили о том, что знаменитого актера Владимира Этуша срочно положили в больницу.

Супруга Владимира Этуша считает такое состоние мужа причиной халатности клиники
Говорилось, что 95-летний актер случайно упал, оступившись в стоматологической клинике. В итоге у него подозревают перелом позвоночника в шейном отделе.

Жена Этуша считает, что все это случилось по вине клиники. Пока она искала парковочное место, актер решил сам войти в медучреждение.

Супруга Владимира Этуша считает такое состоние мужа причиной халатности клиники


«А знаете, почему Владимир Абрамович сейчас в реанимации? А потому что он остался один, без помощи и присмотра у входа в поликлинику. А знаете, почему он остался у входа в поликлинику один, без помощи и присмотра? А потому что мне негде было припарковаться у входа поликлиники. Широких тротуаров дохрена, а припарковаться можно только за километр. Что я и сделала, как законопослушная. А в это время…» - поделилась Елена.

Пожелаем Владимиру Абрамовичу скорейшего выздоровления и восстановления после серьезной травмы.

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Ключевые слова: Владимир Этуш

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Facebook

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