Супруга Владимира Этуша считает такое состоние мужа причиной халатности клиники

Говорилось, что 95-летний актер случайно упал, оступившись в стоматологической клинике. В итоге у него подозревают перелом позвоночника в шейном отделе.Жена Этуша считает, что все это случилось по вине клиники. Пока она искала парковочное место, актер решил сам войти в медучреждение.«А знаете, почему Владимир Абрамович сейчас в реанимации? А потому что он остался один, без помощи и присмотра у входа в поликлинику. А знаете, почему он остался у входа в поликлинику один, без помощи и присмотра? А потому что мне негде было припарковаться у входа поликлиники. Широких тротуаров дохрена, а припарковаться можно только за километр. Что я и сделала, как законопослушная. А в это время…» - поделилась Елена.Пожелаем Владимиру Абрамовичу скорейшего выздоровления и восстановления после серьезной травмы.