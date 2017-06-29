Доминик Джокер поделился состоянием здоровье после пережитой аварии

Пару недель назад Доминик решил отдохнуть и поехал кататься на квадроцикле, но не увидел канаву. После произошедшей аварии певец отправился в больницу, но у него ничего не обнаружили.Симптомы начали появляться лишь через какое-то время. Оказалось, что у Джокера сломано семь ребер, повреждение внутренних органов, а также сотрясение мозга.«Я знаю, что многие люди переживают из-за предшествующей аварии. Не переживайте, все хорошо, я сейчас получаю амбулаторное лечение. Концерты я не отменяю, я перемещаюсь по стране. Ваша поддержка ценна для меня», - сообщил фолловерам певец.В таком состоянии Доминику нужен полный покой, но он не может огорчать своих поклонников, главное, чтобы это не отразилось на его здоровье.