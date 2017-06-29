Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Доминик Джокер поделился состоянием здоровье после пережитой аварии

Сегодня, 10:56
На данный момент участник известного телепроекта "Фабрика звезд" Доминик Джокер проходит амбулаторное лечение.

Доминик Джокер поделился состоянием здоровье после пережитой аварии
Пару недель назад Доминик решил отдохнуть и поехал кататься на квадроцикле, но не увидел канаву. После произошедшей аварии певец отправился в больницу, но у него ничего не обнаружили.

Доминик Джокер поделился состоянием здоровье после пережитой аварии


Симптомы начали появляться лишь через какое-то время. Оказалось, что у Джокера сломано семь ребер, повреждение внутренних органов, а также сотрясение мозга.

Доминик Джокер поделился состоянием здоровье после пережитой аварии


«Я знаю, что многие люди переживают из-за предшествующей аварии. Не переживайте, все хорошо, я сейчас получаю амбулаторное лечение. Концерты я не отменяю, я перемещаюсь по стране. Ваша поддержка ценна для меня», - сообщил фолловерам певец.

В таком состоянии Доминику нужен полный покой, но он не может огорчать своих поклонников, главное, чтобы это не отразилось на его здоровье.

← Антон Гусев не стал молчать на критику... Филипп Киркоров продемонстрировал св... →

Ключевые слова: Доминик Джокер

Количество просмотров: 4 381
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Саша Project пострадала в результате аварии
Леонид Закошанский пострадал в аварии
Александра Харитонова стала виновницей аварии
Презентация клипа «Дискотеки Аварии» «К.У.К.Л
Самое популярное за неделю
Комментарии



Вальтер Соломенцев отправляет бывшей жене непристойные смс Весной этого года в реалити-шоу "Дом-2" пришел довольно необычный персонаж - экс-священник Вальтер Соломенцев.
Памела Андерсон надела очень короткие шорты На днях западные СМИ сообщили о том, что у Памелы Андерсон появился новый возлюбленный.
Муж Ксении Бородиной преподнес ей шикарный подарок Сейчас популярная телеведущая Ксения Бородина вместе с супругом Курбаном Омаровым и детьми находится на заслуженном отпуске.
Наталья Фриске показала шикарную фигуру на Бали Некоторое время назад Наталья Фриске решила отправиться в отпуск и улетела за границу.
Элина Камирен легла под нож пластического хирурга Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Элина Камирен снова решила прибегнуть к помощи пластического хирурга.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.