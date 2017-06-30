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Аделина Шарипова стала актрисой года по версии Summer Style Awards 2017

Сегодня, 02:09
Лето в Москве традиционно богато на светские мероприятия и этот год не стал исключением.

Аделина Шарипова стала актрисой года по версии Summer Style Awards 2017
Телеканал Fashion TV вместе с Ассоциацией высокой моды и прет-а-порте в России в очередной раз отметили самых выдающихся представителей фешн-индустрии и шоубизнеса. Церемония вручения премии Summer Style Awards состоялась 27 июня в столичном Royal Bar.

Аделина Шарипова стала актрисой года по версии Summer Style Awards 2017


Среди номинантов и гостей премии можно было встретить таких звезд, как Филипп Киркоров, Ани Лорак, Екатерина Варнава, Сергей Зверев, Валерия и многих других.

Аделина Шарипова стала актрисой года по версии Summer Style Awards 2017


Одну из самых престижных номинаций конкурса - “Актриса года”, завоевала Аделина Шарипова.

Аделина Шарипова стала актрисой года по версии Summer Style Awards 2017


Уже давно покорив модный олимп, девушка последний год активно штурмовала олимп телевизионный и, надо признать, довольно успешно: российский зритель полюбил знойную красавицу благодаря ее ролям в сериалах “Игрок” и “Фальшивомонетчики”, а в настоящее время Аделина снимается в главной роли сериала «Мне с вами по пути», который будет транслироваться на телеканала Россия.

Аделина Шарипова стала актрисой года по версии Summer Style Awards 2017


Сама же Аделина скромно призналась, что не гонится за громкой славой и популярностью, а работать в кино для нее уже само по себе награда, потому что именно об этом девушка мечтала с детства.

Аделина Шарипова стала актрисой года по версии Summer Style Awards 2017

← Катерина Шпица в самом роскошном плат...

Ключевые слова: Аделина Шарипова

Количество просмотров: 0
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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