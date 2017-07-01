Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Появилось сообщение, из-за чего умерла бывшая участница группы "Лицей"

Сегодня, 17:14
Зимой этого года ушла из жизни Жанна Роштакова, бывшая солистка группы "Лицей".

Появилось сообщение, из-за чего умерла бывшая участница группы "Лицей"
Смерть девушки случилась при странных обстоятельствах, поэтому близкий друг Жанны, певец Прохор Шаляпин, предположил, что ее могли убить.

«Трагедия настигла дома, неожиданно. Она ничем не болела, и ничего не предвещало беды», - написал после смерти Роштаковой Прохор.

После этого местный СУСК принял решение начать расследование смерти певицы, но на днях сообщили, что уголовное дело открывать не будут, так как признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Появилось сообщение, из-за чего умерла бывшая участница группы "Лицей"


«Проверка завершена, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как смерть не носит криминальный характер», - сказали в следственном управлении.

Напомним, что тело девушки нашли в ванной, ей на голову упала полка.

← Аделина Шарипова стала актрисой года ... Виктория Романец не хочет восстанавли... →

Ключевые слова: Жанна Роштакова, Прохор Шаляпин

Количество просмотров: 6 786
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Прохор Шаляпин наслаждается одиночеством
Деми Мур выдвинули обвинения из-за смерти человека
Прохор Шаляпин решился на пластическую операцию
Анна Калашникова и Прохор Шаляпин показали реальную любовь
Самое популярное за неделю
Комментарии



Дмитрий Тарасов организовал Анастасии Костенко роскошный отдых Совсем недавно влюбленная пара, футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко, отправились в первый совместный отдых.
Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит женился на своей возлюбленной На днях в Стамбуле отгремела шикарная свадьба популярного актера Бурака Озчивита, прославившегося благодаря участию в сериале "Великолепный век".
Виктория Романец не хочет восстанавливать отношения с Антоном Гусевым В прошлые выходные звезды телепроекта "Дом-2" Виктория Романец и Антон Гусев сообщили об отмене свадьбы, которая должна была состояться 7 июля.
Появилось сообщение, из-за чего умерла бывшая участница группы "Лицей" Зимой этого года ушла из жизни Жанна Роштакова, бывшая солистка группы "Лицей".
Аделина Шарипова стала актрисой года по версии Summer Style Awards 2017 Лето в Москве традиционно богато на светские мероприятия и этот год не стал исключением.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.