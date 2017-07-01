Появилось сообщение, из-за чего умерла бывшая участница группы "Лицей"

Смерть девушки случилась при странных обстоятельствах, поэтому близкий друг Жанны, певец Прохор Шаляпин, предположил, что ее могли убить.«Трагедия настигла дома, неожиданно. Она ничем не болела, и ничего не предвещало беды», - написал после смерти Роштаковой Прохор.После этого местный СУСК принял решение начать расследование смерти певицы, но на днях сообщили, что уголовное дело открывать не будут, так как признаков насильственной смерти обнаружено не было.«Проверка завершена, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как смерть не носит криминальный характер», - сказали в следственном управлении.Напомним, что тело девушки нашли в ванной, ей на голову упала полка.