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Дмитрий Тарасов организовал Анастасии Костенко роскошный отдых

Сегодня, 18:46
Совсем недавно влюбленная пара, футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко, отправились в первый совместный отдых.

Дмитрий Тарасов организовал Анастасии Костенко роскошный отдых
Для путешествия пара выбрала роскошный курорт в Дубаи.

На днях завершился Кубок конфедераций, в состав российской сборной также был включен Тарасов, но все матчи он провел на скамейке запасных.

Сейчас же он находится на заслуженном отдыхе. В микроблоге влюбленных появились снимки из жаркой страны, где они сидят в ресторане в районе Джумейра. Позже к ним пришел коллега Дмитрия Гильерме Алвин Маринато с женой Рафаэле.

Дмитрий Тарасов организовал Анастасии Костенко роскошный отдых


«Приятное вкусное завершение дня. Спасибо за компанию», - подписал снимок Тарасов.

На пару с момента начала их отношений было обращено много критики, но они научились не реагировать на них.

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Ключевые слова: Анастасия Костенко, Дмитрий Тарасов

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Дмитрий Тарасов организовал Анастасии Костенко роскошный отдых Совсем недавно влюбленная пара, футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко, отправились в первый совместный отдых.
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