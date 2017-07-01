Дмитрий Тарасов организовал Анастасии Костенко роскошный отдых

Для путешествия пара выбрала роскошный курорт в Дубаи.На днях завершился Кубок конфедераций, в состав российской сборной также был включен Тарасов, но все матчи он провел на скамейке запасных.Сейчас же он находится на заслуженном отдыхе. В микроблоге влюбленных появились снимки из жаркой страны, где они сидят в ресторане в районе Джумейра. Позже к ним пришел коллега Дмитрия Гильерме Алвин Маринато с женой Рафаэле.«Приятное вкусное завершение дня. Спасибо за компанию», - подписал снимок Тарасов.На пару с момента начала их отношений было обращено много критики, но они научились не реагировать на них.