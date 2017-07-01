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Рената Литвинова не смогла закрыть глаза на беду чужого человека

Вчера, 19:38
Фанаты популярного сценариста Ренаты Литвиновой восхищаются ее добрым сердцем.

Рената Литвинова не смогла закрыть глаза на беду чужого человека
Рената ни один раз рассказывала журналистами о том, что не может пройти мимо нуждающегося человека и старается помочь тому, кто попал в беду.

На днях Литвинова поведала о том, что однажды она спасла жизнь совершенно чужому человеку.

Рената Литвинова не смогла закрыть глаза на беду чужого человека


«Ужасная зима, минус тридцать, ветер кошмарный. Мы с ней идем, а в щели между магазином и домом лежит мужчина в ветровке. Синий. Она пощупала пульс, говорит: «Труп». Я говорю: «Какой труп? Ты что, мама?» Начала я его трясти, орать. Проехала мимо милиция, я кричу: «Заберите! Смотрите, мужчина замерзает!» Я его растрясла, он открыл глаза, его увезли», - поделилась звезда.

Поступок Литвиной просто восхищает, всем бы проявлять больше заботы об окружающих людях.

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Ключевые слова: Рената Литвинова

Количество просмотров: 4 134
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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