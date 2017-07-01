Рената Литвинова не смогла закрыть глаза на беду чужого человека

Рената ни один раз рассказывала журналистами о том, что не может пройти мимо нуждающегося человека и старается помочь тому, кто попал в беду.На днях Литвинова поведала о том, что однажды она спасла жизнь совершенно чужому человеку.«Ужасная зима, минус тридцать, ветер кошмарный. Мы с ней идем, а в щели между магазином и домом лежит мужчина в ветровке. Синий. Она пощупала пульс, говорит: «Труп». Я говорю: «Какой труп? Ты что, мама?» Начала я его трясти, орать. Проехала мимо милиция, я кричу: «Заберите! Смотрите, мужчина замерзает!» Я его растрясла, он открыл глаза, его увезли», - поделилась звезда.Поступок Литвиной просто восхищает, всем бы проявлять больше заботы об окружающих людях.