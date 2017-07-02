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Виктория Райдос рассказала о союзе Марии Голубкиной и Бориса Ливанова

Сегодня, 11:18
Недавно стало известно о том, что скоро состоится свадьба Марии Голубкиной и сына Василия Ливанова Бориса.

Виктория Райдос рассказала о союзе Марии Голубкиной и Бориса Ливанова
После чего фанаты разделились на 2 лагеря: одни верят в пару, а другие же наоборот настороженно относятся к данному союзу.

Ясновидящая Виктория Райдос, победившая в телепроекте "Битва экстрасенсов", решила прокомментировать отношения пары.

«Вообще это интересный союз. Очень неординарный. Мне интересно, чем закончится эта история после свадьбы. Потому что семейная жизнь - это иная ответственность. Хотя в таком возрасте уверена, что они оба знают, что делают.

Виктория Райдос рассказала о союзе Марии Голубкиной и Бориса Ливанова


Мария Голубкина дерзкая, веселая и очень эмоциональная женщина, способная на авантюры. У нее часто случаются внутренние озарения - они как вспышки. Далее в жизни могут происходить события, которые стройной конвой ведут ее в совершенно ином от принятого решения направлении. Так что держаться в статичности брака для нее будет сложновато, так как нужно все время думать о балансе», - сказала Виктория.

Но стоит сказать, что влюбленные оптимистично настроены и даже планируют родить ребенка.

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Ключевые слова: Мария Голубкина, Борис Ливанов, Виктория Райдос

Количество просмотров: 11 245
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Виктория Райдос рассказала о союзе Марии Голубкиной и Бориса Ливанова Недавно стало известно о том, что скоро состоится свадьба Марии Голубкиной и сына Василия Ливанова Бориса.
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