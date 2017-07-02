Виктория Райдос рассказала о союзе Марии Голубкиной и Бориса Ливанова

После чего фанаты разделились на 2 лагеря: одни верят в пару, а другие же наоборот настороженно относятся к данному союзу.Ясновидящая Виктория Райдос, победившая в телепроекте "Битва экстрасенсов", решила прокомментировать отношения пары.«Вообще это интересный союз. Очень неординарный. Мне интересно, чем закончится эта история после свадьбы. Потому что семейная жизнь - это иная ответственность. Хотя в таком возрасте уверена, что они оба знают, что делают.Мария Голубкина дерзкая, веселая и очень эмоциональная женщина, способная на авантюры. У нее часто случаются внутренние озарения - они как вспышки. Далее в жизни могут происходить события, которые стройной конвой ведут ее в совершенно ином от принятого решения направлении. Так что держаться в статичности брака для нее будет сложновато, так как нужно все время думать о балансе», - сказала Виктория.Но стоит сказать, что влюбленные оптимистично настроены и даже планируют родить ребенка.