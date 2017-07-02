Рустам Солнцев устал от выяснения отношений между Антоном Гусевым и Викторией Романец

«Викуля и Антоша, дорогие мои, любимые, по-моему, вы пошли по кругу, - сообщил Рустам. - Я в течение года читаю в новостях о вас одно и то же: Викуля послала, Антоша извинился. Я уже, если честно, сыт по горло этими, как называют их англичане, разборками у раковины. Предлагаю что-то новенькое… Хотя в этот раз новенькое было: Романец заявила, что покупает Антоше трусы и майки. Это, конечно, угар. Гусев, ты в трусах от Виктории - это круто. Давайте, отмочите уже что-то эдакое: ты, Вика, уйди к Виктории Боне, а ты, Антон, подружись с Сергеем Зверевым. Давайте уже, разбавьте театр артистов Яйцевых, а то старые сценарии надоели».
Напомним, что Антон нашел переписку Виктории, после чего отменил свадьбу. Но, остыв, попросил у девушки прощения и теперь пытается ее вернуть.