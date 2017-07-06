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Рианна планирует получить Оскар

Сегодня, 12:09
Рианна является очень популярной певицей, за ее творчеством следят большое количество преданных фанатов.

Рианна планирует получить Оскар
Совсем недавно стало известно о том, что в ближайшее время мы увидим Рианну на большом экране. Исполнительница снимется в двух фильмах, «Валериан и Город тысячи планет» и «Восемь подруг Оушена».

«Конечно, когда-нибудь я хочу добиться такого. Кому не хочется получить подтверждение, что он проделал замечательную работу? Любое подтверждение того, что твой труд оказывает какое-то влияние — сама по себе награда. Я очень тяжело работаю, я вкладываю всю душу во все, чем занимаюсь, но не все зависит от меня. Не думаю, что кто-то записывает альбом, думая о «Грэмми», или снимается в кино, рассчитывая выиграть «Оскар»», — поделилась Рианна.

Рианна планирует получить Оскар


Может быть уже через несколько лет мы будем радоваться за Рианну, получившую заветный Оскар.

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Ключевые слова: Рианна

Количество просмотров: 2 093
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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